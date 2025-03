El barrio de San Miguel en Jerez permanece en shock tras el derrumbe en la tarde de este domingo de una casa abandonada en la calle Ramón de Cala, esquina con Zarza.

Numerosos efectivos policiales, bomberos y ambulancias, así como una unidad canina, han trabajado en la zona para descartar que haya personas bajo los escombros. Sólo se han confirmado cuatro heridos leves por cascotes y polvo en los ojos que estaban sentados en los veladores cercanos y que tuvieron que ser trasladados al hospital.

El delegado de Centro Histórico, Agustín Muñoz, que se personó en el lugar de los hechos, apuntó que el derrumbe "no ha afectado a las fincas colindantes y ambas calles permanecen cortadas. Ahora, los bomberos están trabajando con una unidad de rescate para descartar que haya personas bajo los escombros, aunque según los vecinos y testigos se entiende que no. Hay que decir que esta finca estaba acordonada ya por seguridad tras las lluvias de las últimas semanas, que provocaron desprendimiento de fachada. En la casa no vivía nadie ni se tiene constancia de que hubiera nadie en el interior ocupándola. Estaba desocupada y la finca estaba en muy mal estado. Parece que la propiedad pretendía su rehabilitación, pero no se ha hecho ni en el momento oportuno ni con los procedimientos adecuados y por eso se tuvo que paralizar".