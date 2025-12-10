La Cámara de España y Fundación MAPFRE, con la cofinanciación de la Unión Europea y la colaboración de la Cámara de Jerez de la Frontera, han puesto en marcha la ruta FINEXIT, un innovador ‘escape room’ itinerante que durante el curso 2025-26 recorrerá centros de Formación Profesional de 110 ciudades para fomentar la formación financiera entre el alumnado. Este miércoles ha parado en Jerez de la Frontera, junto al IES Andrés Benítez y durante todo el día, el alumnado del centro podrá sumergirse en esta experiencia acompañado de dos educadores expertos que les brindarán orientación y conocimientos especializados.