Miles de personas han participado en Jerez de la Frontera esta mañana en la marcha ciclista Bici-Amistad con motivo de la Semana Europea de la Movilidad que organiza el Ayuntamiento de la ciudad con la colaboración de varias empresas patrocinadoras.

La marcha ciclista Bici-Amistad partió desde El Corte Inglés, en la avenida Voltaire, con un recorrido de 8 kilómetros y medio por delante.

El itinerario fueel siguiente: avenida Voltaire, avenida de Andalucía, glorieta Caballo de Troya, avenida Álvaro Domecq, plaza del Caballo, avenida de México, glorieta Juan Holgado, avenida Martín Ferrador, rotonda del Catavino, calle Pablo Neruda, calle Miguel de Unamuno, avenida de Europa, glorieta de los Caballos de Colores, avenida de Sementales, avenida del Altillo, avenida Voltaire, glorieta A la Libertad de Expresión, avenida Descartes y parque Atocha.

Una vez finalizado el recorrido de la Bici-Amistad, tuvo lugar un sorteo de regalos con obsequios para todos los participantes en el marco de la Fiesta de la Movilidad en el parque Atocha.

Este año hubo más actividades que la edición del pasado año, con servicio de bar, a cargo de la Hermandad de La Clemencia, entidad que destinará los beneficios a su bolsa de caridad.

También se celebraron actividades infantiles amenizadas por el Grupo Senda.

En el transcurso de la Fiesta de la Movilidad, se celebró el reto ‘Pedalea por una Movilidad Sostenible’, que se desarrolló con el patrocinio de Alcampo, Coca-Cola y Merca-Jerez.

Como en años anteriores, se instalaron bicicletas estáticas con el objetivo de mantenerlas ocupadas toda la jornada, desde las 11.30 a las 14.30 horas.

Los organizadores anunciaron que habría regalos para todos los participantes.