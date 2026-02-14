A lo largo de este fin de semana se está celebrando la tercera edición del Certamen Internacional de Tunas 'Jerez, tierra de vinos', que organiza la Tuna de Ciencias Sociales y de Comunicación de la Universidad de Cádiz. En ella están participando ocho tunas, de las que seis participan en el concurso previsto para la tarde de este sábado en la Sala Compañía.

Los grupos participantes son: la Tuna Universitaria Complutense de Madrid, la Tuna de Ingenieros Industriales de Zaragoza, la Tuna de la Universidad San Ignacio de Loyola (Usyl), de Perú; la Tuna de Peritos Industriales de Sevilla; la Tuna de Derecho de Granada; la Tuna de Distrito Universitario do Porto; y las tunas jerezanas de Ciencias Sociales y de la Comunicación, tanto la masculina como la femenina.

En la jornada del viernes se celebró la recepción en los Claustros de Santo Domingo, donde se inauguró la exposición que lleva por título 'Ecos universitarios: Siglos de Tuna en Cádiz'. Mientras en la jornada del sábado se han podido ver por el centro de la ciudad. Para la tarde está previsto el concurso de tunas en la Sala Compañía.