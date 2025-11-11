La Guardia Civil libera a un ciervo atrapado en una malla en el paraje de Los Hurones
Un ciclista que pasaba por la zona y se percató de la situación fue quien dio la voz de alarma
La Guardia Civil liberó este pasado domingo a un ciervo que se encontraba atrapado con su cornamenta en una malla metálica. El aviso lo dio un ciclista que pasaba por la zona del paraje de Los Hurones, en el término municipal de San José del Valle, en torno a las 14 horas.
Inmediatamente se pasó aviso a la patrulla de la Guardia Civil de Algar, que se personó en dicho lugar hallando al animal atrapado por lo que se procedió a su liberación, tal como se muestra en el vídeo.