La Junta envía un mensaje de Es-Alert en Jerez por la crecida del río Guadalete

EMA 112 Andalucía tiene previsto enviar en unos minutos un mensaje Es-alert a la población de Jerez debido a la situación en la vega del Guadalete, que se prevé que sea aún más complicada en las próximas horas debido a la crecida del río.

Desde el Ayuntamiento de Jerez se ha advertido de que es posible que parte de la zona rural se se quede incomunicada por carretera, por lo que el envío de este Es-alert a la población servirá para que conozcan esta circunstancia.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, que se encuentra en Jerez esta mañana ha señalado que se está estudiando la posibilidad de que se amplíe el número de desalojados en la zona rural de Jerez, que actualmente ascienda a unas 900 personas.