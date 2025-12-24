El compositor jerezano Manuel Alejandro ha querido felicitar las Navidades y el Año Nuevo a sus paisanos y les ha deseado, en un brindis con vino de Jerez, “un feliz 2026” desde su casa de Madrid.

El músico cierra así un intenso año, en el que ha ofrecido conciertos en España y en México y ha presentado su libro de memorias, ‘Vibraciones y elucubraciones de un escribidor de canciones’ (Ediciones B), en el que habla del panorama musical actual y desvela algunos trabajos entre manos.

Porque si algo hay parecido a la perfección, lo sabe Manuel Álvarez-Beigbeder y Pérez del Ángel o Manuel Alejandro (Jerez, 1933). Sus prodigiosas manos han bordado las palabras que mejor han vestido el amor en este país, y fuera de él. Su música ha viajado por el mundo a través de las miles de canciones que el compositor ha escrito para cantantes como Raphael, Rocío Jurado, Julio Iglesias, Emmanuel, El Puma, Luis Miguel, José José... Pura educación sentimental de varias generaciones que permanece imborrable.

Doce meses de 2025 en los que también ha visitado su amado Jerez, como el pasado mes de septiembre, cuando encandiló con su ‘Canto al Jerez en Vendimia’ en la Cátedra del Vino, organizada por el Consejo Regulador en el marco de las Fiestas de la Vendimia. Unos días antes pasó por El Puerto, donde recibía la medalla que lo acreditaba como académico de número de la Academia de Bellas Artes de Santa Cecilia, con 41 años de retraso, ya que aunque se la concedieron en 1984, nunca hasta ahora había sido posible cuadrar una fecha para el acto solemne de toma de posesión.

Un año, 2025, en el que el músico ha vuelto, confesó feliz, “después de dos años de secano total, a ponerme a hacer canciones”.