Agentes de la Policía Nacional de Jerez rescataban este pasado 28 de febrero, a un varón de edad avanzada que se encontraba perdido y desorientado caminando por el trazado de ferrocarril de media velocidad entre las ciudades de Sevilla y Jerez, logrando localizarlo y ponerlo a salvo antes de que pudiera ser arrollado.

Los hechos se desencadenaron sobre las 13:15 horas del pasado sábado cuando la sala operativa CIMACC 091 recibía llamada del centro de control de ADIF indicando que habían podido detectar a un varón caminando por las vía férreas, en sentido a la ciudad jerezana a la altura del Aeropuerto de Jerez-La Parra, lo que constituía un serio peligro tanto para su vida como para el tráfico de trenes.

Localizado extenuado y resbalando de nuevo hacia el vial

Inmediatamente se desplegó un dispositivo de búsqueda teniendo en cuenta la peligrosidad de la situación, los policías desplegados localizaban en pocos minutos al afectado a la altura de las vías con el puente de la carretera nacional 346, se trataba de un varón de cierta edad que en el momento de ser localizado, se encontraba desorientado y muy asustado y, aunque había podido auparse al talud de separación, el agotamiento que presentaba le estaba ocasionando que se deslizara de nuevo a las vías.

Los agentes tuvieron que saltar el vallado de protección y realizar una cadena humana para lograr sacar al hombre de la zona de peligro, el afectado manifestó a los agentes que había salido de su casa en en Guadalcacín, que en un momento dado se había perdido, desconociendo donde se encontraba y cómo se había introducido al trazado del ferrocarril.

Tras comprobar que a parte del agotamiento físico y mental, el afectado no padecía traumatismos ni lesiones, se llevó a cabo su traslado hasta su domicilio junto con sus familiares quienes manifestaron que sufría un enfermedad degenerativa en sus primeros estadios.