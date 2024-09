Jerez/La vecina de Torrecera, Sebastiana Cabeza, es la ganadora de 1.125.087 millones de euros del primer premio del sorteo de la Bonoloto celebrado este pasado domingo 29 de septiembre.

Ella, junto a su marido y su hijo Bartolo, forman una familia humilde de Torrecera que ha corrido diversas vicisitudes en la vida, por lo que el premio millonario ha caído "en buenas manos" y ha sido recibido con alegría por el resto de habitantes de esta pedanía de la zona rural de Jerez.

Aún no sabe que harán con el dinero, quizás sirva pra dar un empujón al recien abierto taller de reparación de vehículos que ha montado Bartolo, o quizás sirva para comprar a su padre "un burro bueno, que es lo que me gusta, más que los coches, yo no sé ni el que tengo", dice en este vídeo desde el cafe bar 'Tierra de Colonos', el cafe bar en el que se selló el boleto agraciado regentado por la joven Manoli Chacón.