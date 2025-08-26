En la tarde de este martes, se ha decretado la prohibición del baño en numerosas playas de la provincia debido al fuerte oleaje que está afectando a todo el litoral. Los respectivos ayuntamientos y servicios de socorrismo han optado por izar la bandera roja por mar de fondo en numerosos puntos como El Puerto, Rota o Zahara de los Atunes, entre otros.

En El Puerto, por ejemplo, se han producido durante la jornada unos seis rescates que ha provocado que se izara la bandera roja en Las Redes. Mientras, en Conil ha fallecido un hombre por ahogamiento en la playa de La Fontanilla, aunque aún está por saber las causas del fallecimiento.

También las playas de Barbate están acabando esta jornada con la bandera roja por fuerte oleaje. Así, el Ayuntamiento ha señalado que "debido a la mar de fondo energética y grandes olas, permanecen cerradas al baño todas las playas de nuestro término municipal, ondeando en nuestras playas la bandera roja".

En Cádiz capital los servicios de Salvamento y Socorrismo del Ayuntamiento de Cádiz han solicitado durante esta jornada a los bañistas que tengan precaución ante el fuerte oleaje que se registra desde por la mañana, emitiéndose mensajes de precaución por la megafonía de las playas.

El fuerte oleaje ha provocado, además, una marea alta que ha alcanzado niveles poco habituales en estas fechas veraniegas.