Las familias del colegio Tomasa Pinilla se concentrarán a las puertas del centro este jueves

Las familias del colegio Tomasa Pinilla de Guadalcacín han convocado para este jueves 19 de febrero a primera hora una concentración a las puertas del centro para protestar contra los recortes de aulas que pretende llevar a cabo la Consejería de Educación de cara al próximo curso. Desde el Ampa se critica que la Junta quiera "eliminar una unidad, y eso significa el inicio del cierre", aseguran.

Hay que recordar, tal y como recogió este medio hace unos días, que la intención de la Consejería es unificar el próximo año en el centro alumnos de 5º de Infantil con alumnos de 1º de Primaria, es decir, mezclar distintas etapas educativas, una circunstancia que desde el Ampa consideran "un agravio" con respecto a otros centros.

El Ampa reinvidica "una escuela pública con más recursos, porque nuestro centro tiene espacios suficientes como para seguir ofreciendo una educación de calidad". Asimismo, han lamentado que "traten a nuestros hijos como si fueran números, cuando la educación sería mejor ofreciendo ratios más bajas y una atención personalizada".

La concentración está convocada a partir de las nueve de la mañana en la Plaza de Artesanía, en uno de los accesos que tiene el centro educativo. A la cita ya han confirmado su presencia colectivos en defensa de la escuela pública y sindicatos educativos.