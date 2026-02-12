Una brigada de la UME (Unidad Militar de Emergencias) ha estado este jueves en El Portal achicando agua en las zonas más inundadas de la barriada. Al tiempo que el operativo especial organizado por el Ayuntamiento de Jerez para acompañar a las personas que fueron desalojadas durante el regreso a sus hogares intensifica las labores de limpieza desde la mañana de este pasado martes, cuando la situación del río Guadalete cambió de nivel rojo a nivel naranja, la ayuda este jueves de la UME ha contribuido a seguir trabajando para recuperar la normalidad cuanto antes.