La Venta de Cartuja, un conocido establecimiento hotelero ubicado en Lomopardo, ha vuelto a inundarse tras la crecida del río. El agua empezó a entrar en el establecimiento durante la pasada madrugada anegando la parte más baja del inmueble, pero con la fuerte crecida producida en la tarde de este jueves la inundación ha ido a más.