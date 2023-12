Los villancicos se apoderan del centro de Jerez

Llegó diciembre y llegaron las zambombas (aunque algunos llevan desde mediados de noviembre, por desgracia). Jerez se convirtió en la jornada de ayer en un auténtico hervidero de gente para disfrutar del ambiente festero que ofrece su Navidad.

Autobuses de localidades de Granada, Badajoz, Córdoba o Málaga descargaban visitantes en la Alameda Cristina desde bien temprano buscando esas zambombas que tanto gustan.

No era difícil encontrarlas pues el centro de la ciudad era una mina de zambombas por doquier, la mayoría de ellas organizadas por hermandades o cofradías de la ciudad. Plaza del Banco, Plaza Belén, Plaza de San Lucas, Alameda Cristina, calle Porvera, lca lle Empedrada, Plaza Plateros, Plaza de San Miguel...cualquier rincón era partícipe de la Navidad y de los villancicos.

Con un público variopinto, con edades de todo tipo, pero sobre todo bullanguero, la fiesta se multiplicó hasta bien entrada la madrugada. En algunos sitios, la experiencia de la edad servía para tirar del carro con las letras de las tonadas o romances clásicos, acompañados por los más jóvenes (y no tan jóvenes) con libreto en mano y leyendo el villancico de turno para no perder el compás. Por encima de todo la zambomba, imponiéndose a la siempre molesta caja de percusión, elemento que en estos casos no es lo más recomendado, y alguna que otra guitarra, sobre todo de esos grupos a los que se contrata para que animen el cotarro.

Ambientazo pues en este primer fin de semana de zambombas. Un respiro y a seguir con largo puente de diciembre.