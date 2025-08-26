La histórica Viña La Tula arranca su nueva etapa con la primera vendimia de Entrecanales Domecq e Hijos

La histórica Viña La Tula arranca su nueva etapa en manos de Entrecanales Domecq e Hijos con una vendimia marcada por las condiciones meteorológicas de este verano, de viento de Levante e intenso calor que han provocado una menor producción de la prevista, pero con una uva de gran calidad. Se trata de la primera recolección de este nuevo proyecto que afronta el grupo en el Marco de Jerez para crear un vino de pago, para el que se han marcado un objetivo a largo plazo. La compañía se hizo con la bodega y su viñedo de casi 20 hectáreas en septiembre del año pasado.

Son los primeros pasos de una propuesta premium por la que ha apostado Entrecanales Domecq e Hijos en su estrategia por proyectos boutiques. En esa línea la compañía también ha adquirido la Viña Mayor de Burgos (en la DO Ribera del Duero) y ha remodelado su histórica bodega Casería de Dueñas en la DO Rueda.

En el caso de Viña La Tula la operación del grupo supone hacerse con una bodega cuyos orígenes se remontan al siglo XVIII con la explotación vitivinícola del presbítero Crisanto Winthuyssen en 1752. En 1820 la adquirió el empresario José María López Martínez, propietario de tierras, bodeguero, comerciante, así como caballero de la Real Maestranza de Caballería de Ronda y regidor del Ayuntamiento de El Puerto de Santa María. López Martínez plantó de nuevo la viña y edificó la parte de la casa y el aljibe en 1827. El nombre de La Tula proviene del diminutivo de Gertrudis, su esposa. En su trayectoria la bodega ya elaboraba vino de pago, pero no tenía actividad vitivinícola cuando la compañía madrileña.

Para Entrecanales Domecq e Hijos implica recuperar el vínculo de la familia con la región, que se remonta a 1822, cuando su antepasado, el noble y empresario hispano-francés Pedro Domecq Lembeye fundó las bodegas Domecq en Jerez. La compañía destaca que se trata de un proyecto propio, con identidad y ambición, que busca aportar una mirada singular y contemporánea a una de las regiones vitivinícolas más reconocidas a nivel internacional. Es una propuesta a largo plazo para crear "vinos únicos que reflejen la esencia de estos suelos de albariza y albariza-lustrillo, auténtico patrimonio vitícola de Andalucía". El viñedo destaca por esa calidad de suelos y por un clima excelente para el cultivo por su cercanía al mar.

La llegada de Mateo Rodríguez

La primera vendimia de Entrecanales Domecq e Hijos en Viña La Tula coincide con la incorporación de Mateo Rodríguez, que se suma a esta aventura empresarial junto a Gonzalo Entrecanales y Jaime del Río, tres nombres que representan a tres familias históricas del vino español y que, por primera vez, se unen para liderar un mismo proyecto en el Marco de Jerez.

Rodríguez estará al frente del equipo enológico para aporta una trayectoria marcada por su trabajo en regiones de prestigio como Gredos, Douro, Cornas, Borgoña y Burdeos, con colaboraciones junto a referentes como Marc Isart, Dirk Niepoort, la familia Clape, Domaine Roulot o Thibault Liger-Belair, además de su paso por Maison Joanne y la familia Barton en Saint-Julien. Hijo de Telmo Rodríguez y nieto del fundador de La Granja Remelluri, encarna una nueva generación de elaboradores con una visión internacional y comprometida. "Hoy inicio una nueva etapa en Jerez con Viña La Tula, descubriendo por primera vez los suelos de albariza y albariza-lustrillo, con la ilusión de seguir aprendiendo y aportar la experiencia adquirida en distintas regiones europeas a este proyecto en el Marco de Jerez", señala.

Esta vendimia se desarrolla en las 21,8 hectáreas de viña de La Tula con una recolección 100% manual. El verano de intenso calor y vientos de Levante condicionan la campaña, reconoce el grupo, al retrasarla y provocar una reducción del redmimiento. A pesar de ello, desde Entrecanales Domecq e Hijos hacen un balance positivo. "Nuestra viña también ha sufrido una reducción de producción, pero la calidad será muy buena. A pesar de estar en plena conversión a viñedo ecológico, no hemos tenido problemas sanitarios por mildiu, que sí ha afectado a otras viñas de la zona debido a las abundantes lluvias del año", explica su presidente, Gonzalo Entrecanales.