Los vinos y brandies de Jerez logran 17 medallas Gran Oro en el Concurso Internacional Bacchus 2024

Los vinos y brandies de Jerez han cerrado su participación en el Concurso Internacional de Vinos Bacchus 2024 con un total de 17 Gran Bacchus de Oro y 19 Bacchus de Oro, a los que hay que añadir los reconocimientos a los mejores enólogos en las categorías de Vinos Generosos y de Licor y de Espirituosos Vitivinícolas, concedidos a Victoria Frutos, de Bodegas José Estévez, y Marcos Alguacil, de Osborne, respectivamente.

Entre los Gran Bacchus de Oro cosechados por los vinos jerezanos figuran Palo Cortado en Rama ‘Esencia’, de Bodegas J. Ferris; Tío Pepe en Rama, PX Noé y Añada 1975, este último reconocido como Mejor Vino Generoso y de Licor de la competición, de González Byass; Fino La Honda, Amontillado La Honda, Fino Quinta y Fino Coquinero, de Grupo Osborne; Amontillado Coliseo VORS, Palo Cortado Cardenal VORS y Moscatel Viejísimo Toneles, de José Estévez; Pedro Ximénez Tradición VOS, Palo Cortado Tradición VORS y Amontillado Tradición VORS, de Bodegas Tradición.

Otros 11 vinos de Jerez han logrado la Medalla de Oro del prestigioso concurso internacional, en concreto: Amontillado VORS en Rama ‘Esencia’ y Oloroso VORS en Rama ‘Esencia’, de J. Ferris; Amontillado Del Duque VORS, Apóstoles Palo Cortado VORS y Leonor, de González Byass; Amontillado Tío Diego y Fino Inocente, de José Estévez; PX Muy Viejo Manuel Aragon y Oloroso Muy Viejo, de Bodegas Manuel Aragon; y Oloroso VORS Tradición y Cream VOS Tradición, de Bodegas Tradición.

El palmarés de las bodegas del Marco se completa con los tres Gran Bacchus de Oro y once Bacchus de Oro otorgados a otros tantos brandies de Jerez, entre los que cabe destacar el reconocimiento a Brandy Fundador Sherry Cask, de Bodegas Fundador, como el Mejor Espirituoso Vitivinícola del concurso.

Junto a Brandy Fundador Sherry Cask, los otros dos Gran Bacchus de Oro de la edición de este año han recaído en Carlos I 1520, de Grupo Osborne; y Brandy Tradición SGR 25, de Bodegas Tradición.

Los ocho Bacchus de Oro concedidos por el jurado al Brandy de Jerez son: Brandy Fundador Sherry Cask Doble Madera, Fundador Supremo Aged in 12 Years Old PX Sherry Cask, Fundador Supremo 15 Years Old Amontillado Sherry Cask y Fundador Supremo 18 Years Old Oloroso Sherry Cask, de Bodegas Fundador; Conde de Osborne y Carlos I Imperial, de Grupo Osborne; y Maximum y Alfonso El Sabio Valdespino Solera Gran Reserva, de José Estévez.