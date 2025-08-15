La Virgen de la Asunción: del cielo… ¡al matasellos!

Cada 15 de agosto, España entera celebra a una de sus figuras religiosas más queridas: la Virgen de la Asunción. Es una fecha tan arraigada en la cultura popular que en muchos pueblos coincide con las fiestas mayores, verbenas, procesiones, y por supuesto, estampas (¡y no solo las de devoción!). Porque sí, la Virgen de la Asunción también ha sido musa de la filatelia, con sellos que han cruzado fronteras, cielos y generaciones.

El dogma de la Asunción de María —proclamado oficialmente por el Papa Pío XII en 1950—, ya era devoción popular y artística antes de que se declarara solemnemente. ¿Y qué es la filatelia si no un escaparate más del arte, la cultura y las creencias de los pueblos?

España no podía quedarse atrás. El primer sello específicamente dedicado a la Asunción aparece en 1962, dentro de una serie de Misterios del Rosario. Correos nos regaló un sello de 5 pesetas con la Asunción pintada por Bartolomé Esteban Murillo. ¡Puro barroco! Una delicia que, si uno se fija bien, también transmite un poco de esa “levitación espiritual” que uno siente cuando encuentra un sello raro en una feria filatélica.

Otro de los sellos dedicados a la Asunción de María.

La Asunción ha aparecido en sellos no solo en España, sino también en muchos países del mundo. En América Latina, donde la devoción mariana llegó con fuerza desde el siglo XVI, encontramos emisiones como la de Paraguay de 1967, con una interpretación muy pictórica de la escena, de Vasco Fernandes, con un valor de 36 guaranís. Y en Ecuador, de 1967, de 1,5 sucres ecuatorianos de valor facial, celebrando el congreso eucarístico nacional.

Filipinas, antigua colonia española, emitió en 1954 un precioso sello azul cobalto con una imagen clásica de la Asunción, con cierto aire oriental. Italia, como no podía ser menos, ha dedicado más de una emisión a la fiesta del 15 de agosto (Ferragosto, para ellos, día sagrado y vacacional a partes iguales). En 1988, el Vaticano emitió una bellísima serie con escenas de la vida de la Virgen, y la Asunción ocupaba el lugar central. Antes, en 1977, un par de sellos sobre el tema nos muestran la “Dormitio Virginis” y la Virgen en el cielo.

Imagen de otro sello.

Un dato curioso: la ciudad de Asunción, capital de Paraguay, fue fundada el 15 de agosto de 1537, y su nombre completo es Nuestra Señora Santa María de la Asunción. Esto ha dado lugar a emisiones postales que juegan con la devoción y la historia. En 2009, por ejemplo, Paraguay lanzó una imagen por Navidad y cómo no, la Virgen ocupaba el lugar de honor.

La Asunción de María no es solo un dogma o una imagen bonita en retablos y cúpulas. También es una constante fuente de inspiración para los grabadores, diseñadores y tipógrafos que han hecho de la filatelia un arte en miniatura.

Así que este 15 de agosto, mientras en cualquier pueblo de tu provincia suenen cohetes, se repartan claveles y la Virgen desfile entre vítores, no olvides mirar también tu álbum. Quizás ahí también esté pasando la Asunción… con matasellos y todo.