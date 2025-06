Vox Jerez: “Con Pelayo, Jerez sigue con los mismos problemas que tenía con Mamen Sánchez”

Cuando se cumplen dos años de mayoría absoluta del Partido Popular en el Ayuntamiento, Vox Jerez ha presentado un balance de los dos años de gobierno del PP con María José García-Pelayo al frente del Consistorio con un mensaje claro: "Jerez sigue con los mismos problemas de siempre y el PP no ha sabido, o no ha querido, marcar una diferencia con respecto al PSOE”.

En una rueda de prensa celebrada este lunes 23 de junio, el portavoz del Grupo Municipal Vox en el Ayuntamiento de Jerez, Antonio Fernández, ha sostenido que “los jerezanos encomendaron al PP hace dos años un cambio de rumbo y lo único que han hecho es gobernar igual que los socialistas. Están evidenciando lo que decimos siempre: PP y PSOE son lo mismo, y mientras sigan gobernando con estas mayorías, Jerez no va a mejorar”. El líder de Vox ha argumentado que estos dos partidos se han dedicado a utilizar el Ayuntamiento para garantizar una paz social, mientras la ciudad sigue exactamente igual o peor”.

Ni limpieza, ni seguridad, ni transporte. Vox denuncia que desde que el PP llegó al Ayuntamiento con mayoría absoluta, los servicios públicos no han mejorado: “Muchas calles están igual de sucias y mal mantenidas, los autobuses siguen fallando, los colegios siguen sin arreglarse, y en muchos barrios la inseguridad crece”. Fernández ha puesto ejemplos concretos: “En San Telmo, Picadueñas, Las Torres, San Juan de Dios o incluso en el propio centro, los vecinos nos dicen lo mismo: no han visto ni una sola mejora en dos años”.

Prioridades equivocadas. El líder de VOX ha reconocido que en dos años no se puede cambiar todo, “pero las acciones están ahí y vemos claramente que las medidas que se toman no van encaminadas a mejorar nuestra situación”. Vox ha subrayado que los problemas de Jerez no se deben solo a la falta de dinero, sino a la falta de prioridades: “El dinero que hay para arreglar colegios se usa para fiestas y eventos. Hace solo unos días denunciamos el desvío de 348.000 euros de arreglos escolares al Gran Premio y pruebas hípicas. ¿Y qué hizo el PSOE? Lo mismo. ¿Y qué respondió el PP? ‘El PSOE hizo lo mismo’. Es indignante sabiendo el mantenimiento que necesitan nuestros colegios”.

Un Ayuntamiento paralizado y sin rumbo. Según Vox, Pelayo ha utilizado su mayoría absoluta para imponer el silencio y evitar el debate: “Llevamos dos años sin presupuesto – y mucho me temo que los de 2025 serán los únicos de la legislatura-, sin reformas estructurales, sin plan de ajuste interno ni estrategia económica. Solo parcheo, propaganda y una refinanciación de deuda que nos costará más de 40 millones en intereses… y aun así lo presentan como un éxito”.

La promesa rota: no subir impuestos. Desde el partido se recuerda que la alcaldesa prometió no subirlos “bajo ningún concepto” por ser una medida “cruel”. “¿Y qué hizo al llegar? Subirlos. Primero el ICIO, luego el impuesto de circulación… ¿Y para qué? Para repartir millones de euros en gratificaciones, subir convenios por encima de lo esperado y subvenciones a las asociaciones de la ciudad. Como esos 2.160 euros a trabajadores municipales por el simple hecho de ir a trabajar. Eso no es gestionar, eso es comprar paz social con nuestro dinero”.

PP y PSOE, dos caras de la misma moneda. Fernández ha insistido en que el PP utiliza la misma estrategia que el PSOE: “Cuando los criticamos, su única respuesta es: ‘ellos lo hicieron peor’. ¿Y qué culpa tienen los jerezanos? ¿Tenemos que seguir pagando los errores de estos dos partidos?”.

Una legislatura perdida. Vox considera que Pelayo ha renunciado a recuperar Jerez: “Se ha limitado a sobrevivir. No ha tocado ni una sola estructura del Ayuntamiento. Más cargos, más asesores, más gasto improductivo. No hay política de vivienda, no hay reactivación de Urbanismo, no hay mejora de productividad en la plantilla municipal. Solo promesas rotas, propaganda y mucho evento”.

“Desde luego, en VOX no nos limitamos a criticar, proponemos. Ahí están los plenos. Y tampoco hemos tenido problemas en aplaudir a este gobierno cuando han hecho algo positivo para la ciudad, pero Jerez necesita medidas más valientes para revertir su situación, y el PP está demostrando que no quiere cambiar nada”, ha sentenciado Fernández.