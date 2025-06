VOX exige al Ayuntamiento que devuelva a los colegios los 348.000 euros que utilizó para pagar eventos

Vox Jerez exige al gobierno municipal que "recupere inmediatamente y sin excusas la partida de 348.000 euros que han utilizado para pagar actividades festivas y que inicialmente estaba destinada al mantenimiento de los colegios de la ciudad".

La formación, que se ha hecho eco de la denuncia de la Flampa, considera que “esta maniobra evidencia una absoluta falta de prioridades por parte del equipo de gobierno del Partido Popular”. El portavoz, Antonio Fernández, señala que “los jerezanos deben saber que este gobierno ha dejado sin partida presupuestaria el mantenimiento de los colegios para pagar otros asuntos. ¿Tenían que cogerlo de los colegios, que precisamente estamos viendo la falta de mantenimiento que tienen muchos de ellos?”.

Vox considera "inaceptable" que la respuesta del Ayuntamiento sea que ha sido una “situación contable”. “Queremos saber por qué esa partida no se había usado ya para arreglar los colegios, sabiendo que muchos niños van a clase entre grietas, humedades, hierbajos de un metro, losas rotas, ventanas oxidadas y areneros en condiciones lamentables. Usar partidas educativas para financiar eventos festivos y después justificarlo con tecnicismos contables, es una falta de respeto a las familias y a la comunidad educativa”, subraya Fernández.

Desde VOX recuerdan que hace solo unos días el Ampa del colegio El Retiro hacía pública una denuncia por el estado del centro: problemas estructurales, instalaciones inseguras y hasta presencia de ratas en el arenero. “Y como ése, hay más. También hemos denunciado deficiencias graves en el colegio de Vallesequillo”, explica Fernández.

El portavoz jerezano recuerda que “ahora llega el verano, un momento ideal para acometer reformas y reparaciones, pero el Ayuntamiento no cuenta con una partida en los presupuestos destinadas a este fin al haberla destinado a pagar fiestas y eventos”.

La formación liderada por Antonio Fernández asegura que lo grave "no es solo la maniobra del PP, sino el silencio que la ha rodeado. Si esta operación no se hubiera conocido públicamente, esos fondos probablemente no se devolverían nunca”. Por ello, desde Vox exigen al gobierno municipal que se devuelva esa cantidad mediante los procesos contables necesarios y "se destine, sin excusas, a acometer las múltiples reformas pendientes en los centros educativos de Jerez".