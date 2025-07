Vox pide al Ayuntamiento que acabe con el impuesto a los coches con más de 25 años que aprobaron el año pasado

Vox Jerez pedirá al Partido Popular en el próximo Pleno del Ayuntamiento que devuelva la histórica bonificación del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) para los coches con más de 25 años de antigüedad.

Tras mantener una reunión con la Plataforma de afectados, Vox asegura que más de 11.000 vehículos en Jerez se han visto perjudicados por esta decisión del gobierno municipal, que ha suprimido una bonificación que durante años se mantuvo con pleno consenso y sin perjuicio para las arcas públicas. Desde Vox, la propuesta es clara: devolver la bonificación a partir de 2026, como siempre ha existido.

Según ha explicado el portavoz de Vox en Jerez, Antonio Fernández, “el propio informe de Intervención del Ayuntamiento reconoce que la eliminación de esta bonificación fue una decisión política del Ayuntamiento para mejorar la recaudación. Es decir, se subió este impuesto por motivos puramente recaudatorios y para que Hacienda no les pegara un tirón de orejas. Y eso, para nosotros, es injustificable”.

Fernández ha denunciado que “en vez de apretarse el cinturón, el Ayuntamiento ha decidido meterle la mano en el bolsillo a miles de jerezanos, muchos de ellos con coches antiguos por necesidad, no por capricho. Y otros, que tienen vehículos históricos, los mantienen por puro amor al motor, con un uso mínimo y sin apenas repercusión en el tráfico ni en las emisiones”.

El líder de Vox también recuerda que esta bonificación no supone una merma real para las cuentas públicas, ya que el mundo del vehículo clásico genera riqueza, empleo en pequeñas empresas, talleres y comercios vinculados a su mantenimiento, y además atrae turismo y actividades culturales.

“El beneficio de suprimir esta bonificación será mucho menor que el perjuicio que causamos al tejido económico local y a la imagen de nuestra ciudad”, ha afirmado Fernández.

Por todo ello, Vox Jerez pide que se restituya inmediatamente la bonificación, que se compense a los afectados y que el Ayuntamiento no utilice más la presión fiscal como solución a su mala gestión. “Esto no va de ideologías, va de sentido común, de apoyar a quienes de verdad sostienen esta ciudad y no castigarles por tener un coche antiguo”, concluye el portavoz.