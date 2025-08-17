La voz celestial de Teresa Salgueiro llena de luz los Claustros

Los Claustros de Santo Domingo acogieron en la noche de ayer el concierto de la cantante portuguesa Teresa Salgueiro. La antigua voz del grupo Madredeus regresaba a Jerez casi veinte años después para realizar un concierto íntimo en el que el público pudo disfrutar de su voz, una de las más llamativas del panorama internacional.

La artista lusa recorrió su prolongada trayectoria, alternando canciones de sus últimos trabajos con algunas de sus nuevas creaciones, esas que espera grabar el próximo año. No faltaron sus éxitos más significativos. El público disfruto, a pesar del calor, de una velada íntima y donde la música fue la clara protagonista.