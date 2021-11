Ángel Zamorano deja la presidencia de los 'gasolineros' de la provincia después de 29 años

"Ha llegado el momento de dar el relevo a los jóvenes". El jerezano Ángel Zamorano deja la presidencia de la Asociación Provincial de Estaciones de Servicio tras casi tres décadas en el cargo, en el que le sustituye Francisco Aguilar, miembro de la tercera generación de una familia de 'gasolineros' de Jimena, aunque residente en Jerez.

Los empresarios del sector han ratificado en su asamblea anual, celebrada este miércoles en Sherry Golf, el relevo de Zamorano por Aguilar, al que también acompañará en el desempeño de sus funciones la nueva junta directiva con la que los 'gasolineros' apuestan por la juventud para la defensa de sus intereses sectoriales.

El ya ex presidente, que se inició en la actividad en el año 66, seguirá ejerciendo la profesión en sus tres gasolineras en la ciudad, ubicadas en La Plata, la avenida de Arcos y el polígono de San Benito. De los 29 años que ha permanecido al frente de la familia de 'gasolineros' de la provincia destaca los profundos cambios a los que se ha visto sometido el sector, desde lo que era "un pequeño despacho con latas de aceite para las motos, lo que más había por aquellos días, con un surtidor para los pocos automóviles que circulaban entonces".

Zamorano recuerda que "luego aparecieron las máquinas de vending, que siguen existiendo hoy día", si bien sitúa la principal transformación de las gasolineras en el año 92, que fue un gran revulsivo para el sector por "la construcción de la autovía Sevilla-Madrid con motivo de la Exposición Universal de Sevilla (Expo 92) y el fin del monopolio de la gasolina, a partir del que las petroleras Cepsa, Repsol y BP, principalmente, empiezan a captar para sus redes estaciones de servicio que hasta entonces funcionaban con una concesión del Estado".

Según el empresario jerezano,"ambas cosas unidas llevó a la modernización de las gasolineras, que incorporan grandes estructuras para habilitar las tiendas en su interior, en algunos casos con servicio de cafetería o restaurante".

El ex presidente de los gasolineros ve el futuro con incertidumbre por los grandes cambios que se avecinan en el sector de la automoción para su adaptación a los compromisos ambientales. "Lo que viene es una incógnita total con los ecocombustibles, los enchufes de carga rápida para coches eléctricos, los gases... No sabemos en qué vamos a quedar", indica, no sin lamentar que "el Gobierno no cuente con los fabricantes, por ejemplo para consensuar una estrategia para el pretendido abandono en 2050 de los automóviles que emplean combustibles fósiles".

Todo está en el aire, pero hay una gran incertidumbre por la llegada del multiproducto, pues muchos de estos nuevos productos no van a ser rentables a corto plazo, como por ejemplo los enchufes para el coche eléctrico, que requieren una fuerte inversión" y, además, "en Jerez hay una saturación de estaciones de servicio, 54 en total y muchas low cost que tiran los precios".

Zamorano asumió en el año 92 la presidencia de la asociación, fundada en 1977 a partir de la libertad de asociación en España tras la instauración de la democracia, aunque los empresarios del sector en la provincia venían reuniéndose desde los años sesenta, aunque sin estatutos.

La asociación provincial es miembro de la Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio (CEEES), de la que Zamorano ha sido miembro de su ejecutiva desde 1980 y tesorero en los últimos diez años, así como de la Federación de Asociaciones de Empresas de Estaciones de Servicio de Andalucía (Fedaes).