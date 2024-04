Taylor Swift sorprende con disco doble, 'The Tortured Poets Department'

Ya está aquí el nuevo disco de Taylor Swift, The Tortured Poets Department (TTPD), un trabajo que inicialmente constaba de 16 canciones. Pero apenas un par de horas después del lanzamiento, la cantante anunciaba en redes sociales que se trataba de un álbum doble, con 31 temas en total y referencias a su ruptura con Joe Alwyn.

"Sorpresa de las 2 de la madrugada: The Tortured Poets Department es un álbum doble secreto. He escrito muchísima poesía torturada en los últimos dos años y quería compartirla con todos vosotros, así que aquí está la segunda entrega de TTPD: The Anthology. Quince canciones nuevas. Ahora la historia ya no es mía, es toda vuestra", ha escrito Swift.

La artista anunció este trabajo en los Grammy 2024, y hasta ahora ha mantenido un secretismo total.

Swift anunciaba unas horas antes del lanzamiento completo el single del disco, Fortnight, con el rapero Post Malone.

La cantante ha explicado en redes sociales que se trata de una antología de nuevas canciones que "reflejan" acontecimientos, opiniones y sentimientos de un momento "fugaz, fatalista, sensacional y doloroso".

"Este periodo de la vida de la autora ya ha acabado, el capítulo se ha cerrado y tapiado. No hay nada más que vengar, ni cuentas que saldar una vez que las heridas han sanado. Y pensándolo bien, muchas de ellas han sido autoinflingidas. Esta escritora cree firmemente que nuestras lágrimas se vuelven sagradas en forma de tinta sobre una página. Una vez que hemos contado nuestra triste historia, podemos liberarnos de ella. Y entonces, solo queda la poesía torturada", ha escrito.