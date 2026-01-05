2025 cierra con más de 1,14 millones de turismos vendidos y la electrificación como locomotora

El mercado español de turismos ha cerrado 2025 con 1.148.650 matriculaciones, lo que supone un incremento del 12,9 por ciento respecto a 2024 y el segundo año consecutivo por encima del millón de unidades vendidas, según los datos difundidos conjuntamente por tres de las patronales del sector -Anfac, Faconauto y Ganvam- a partir de la información de la Dirección General de Tráfico (DGT) .

El mes de diciembre, sin embargo, rompió la tendencia alcista de los dos anteriores al registrar 103.012 matriculaciones, un 2,2 por ciento menos que en diciembre de 2024 y un 2,7 por ciento por debajo de los niveles de 2019. El descenso se explica, según las patronales, porque en diciembre del año pasado se produjo un efecto excepcional de reposición de vehículos en la Comunidad Valenciana tras la DANA de octubre.

A falta de los datos comparativos con otros países correspondientes al mes de diciembre, España se mantuvo en electrificación, pese a los incrementos, por debajo de la media europea en 2025.

Uno de los datos más destacados del año ahora finalizado ha sido el fuerte avance de las ventas de los turismos electrificados. Las matriculaciones de eléctricos e híbridos enchufables (BEV+PHEV) crecieron un 94,6 por ciento en 2025, hasta sumar un total de 225.617 unidades, lo que eleva su cuota de mercado al 19,6 por ciento, más de del 11,4 alcanzado del año anterior. De tener en cuenta el resto de vehículos electrificados, es decir, furgonetas, cuadriciclos, motocicletas, industriales, etc, el total en el cierre del año sería de 254.783 unidades, según datos de Aedive y Ganvam.

Los coches eléctricos se situan al borde del 9 por ciento de cuota del mercado al superar, por primera vez en un año, las 100.000 unidades vendidas.

Por primera vez, además, los turismos eléctricos con baterías superaron la barrera de las 100.000 unidades vendidas en un solo año, con 101.427 matriculaciones, con un crecimiento en diciembre de un 28,2 por ciento, hasta alcanzar las 11.438 unidades en este mes. Ese acumulado anual, por otro lado, lleva la cuota de mercado de este tipo de turismos que suponen la máxima expresión de la electrificación al 8,85 por ciento.

El cambio de tendencia de las ventas a favor de la electrificación y en detrimento de los motores exclusivamente térmicos ha tenido un impacto directo en las emisiones de CO₂ registradas, de modo que la media de los turismos matriculados en diciembre de 2025 se situó en 100,1 gramos de CO₂ por kilómetro, un 10,75 por ciento menos que en el mismo mes de 2024. En el conjunto del año, la media fue de 103 gramos de CO₂ por kilómetro, lo que supone una reducción interanual del 10,81 por ciento.

Han sido los híbridos no enchufables, al igual que en el resto de meses de 2025, los que en mayor medida han sido elegidos por los compradores respecto a otras tecnologías.

Por canales, fue el de los particulares el que tiró del mercado. De hecho, cerró el año con 539.642 unidades, un 18,1 por ciento más que en 2025. Las empresas, por su parte, matricularon 418.574 turismos, con un aumento del 12 por ciento, mientras que el canal de alquiladores sumó 190.434 unidades, lo que sólo supuso 2,3 por ciento de incremento en relación a 2024.

Son las ventas a particulares, seguidas de las flotas a empresas, las que más han contribuido al total de turismos vendidos en el ejercicio pasado.

En paralelo a este desarrollo del mercado de turismos, el de los vehículos comerciales ligeros registró también un buen comportamiento, con 185.056 unidades en el conjunto del año, lo que supone un incremento del 11,6 por ciento. En contraste con este resultado, las matriculaciones de industriales, autobuses y autocares descendieron un 3,1 por ciento en 2025 respecto a 2024, hasta las 35.389 unidades.

En la senda alcista y camino de los 1,2 millones

Los datos de 2025 confirman una recuperación progresiva del mercado, aún por debajo de los máximos previos a la pandemia -el sector espera llegar en 2026 a superar las 1,2 millones de unidades-, pero con una tendencia alcista y con la electrificación como principal motor de crecimiento del sector, en parte provocada por la actuación de los planes Moves, así como de los planes de renovación del parque que han estado operativos en algunas comunidades autónomas como Galicia, Cantabria, Comunidad Valencia, La Rioja, Madrid o País Vasco.

La edad media del parque móvil en España sigue estando muy lejos de lo deseable, por lo que los planes de renovación se hacen imprescindibles para rebajarla y con ella la de la emisión de dióxido de carbono.

En todo caso, también se destaca desde las patronales que el parque móvil español mantiene una edad media superior a los quince años y que los coches viejos y mal mantenidos no sólo resultan más contaminantes que los actuales, sino que son menos seguros. La reducción de esa edad media es presumible que esté supeditada a, por un lado, el plan Auto+ que reemplaza al Moves y permitirá llevar al parque más coches electrificados -se espera que sumen hasta un 30 por ciento de cuota de mercado en 2026- y, por otro, al Plan Nacional de Renovación del Parque que fue recogido en la Ley de Movilidad Sostenible recientemente aprobada.