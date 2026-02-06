Hasta 7.500 euros de ayuda para autónomos y pymes en la compra de vehículos electrificados

El Gobierno pondrá en marcha una nueva línea de ayudas destinada a impulsar la movilidad sostenible entre autónomos y pequeñas empresas, de hasta diez empleados. El presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, anunció que este programa contará con una dotación inicial de 40 millones de euros y permitirá acceder a incentivos de hasta 7.500 euros.

Lo dió a conocer durante su participación en el VIII Congreso Nacional de Industria, celebrado en el Palacio Euskalduna de Bilbao, en el que intervino también previamente el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu.

Las ayudas propuestas por el Gobierno cubrirán tanto la adquisición en propiedad como fórmulas de alquiler a largo plazo o renting, una modalidad cada vez más utilizada por profesionales y pequeñas compañías para renovar flotas sin realizar grandes desembolsos iniciales.

Desde el Ejecutivo se enmarca esta iniciativa dentro de la estrategia de descarbonización del transporte y de modernización del tejido empresarial, si bien su impacto dependerá de algunos factores entre los que estaría la agilidad administrativa en la concesión de ayudas. La articulación de esta medida, que ha tomado por sorpresa al sector de la automoción español, se conocerá más adelante y, como el Programa Auto+ estará gestionado por el Ministerio de Industria.