Antonio Filosa realiza su primera visita a España tras ser designado CEO de Stellantis

Antonio Filosa, que asumirá el papel de consejero delegado de Stellantis a partir del próximo 23 de junio, ha visitado este pasado viernes España, continuando su ronda de visitas, tras haber pasado por Francia, e Italia.

Filosa estuvo acompañado en la visita por Jean-Philippe Imparato, chief Operating officer, Enlarged Europe; Luca Napolitano, Stellantis commercial Operations & Global Lancia Brand y Anne Aboud, responsible for Stellantis Pro One Business Unit.

Antonio Filosa y los directivos de la compañía mantuvieron un encuentro con el equipo español liderado por Marco Cane, el director general de Iberia (España y Portugal) de Stellantis.

Posteriormente, acompañados por José Luis Alonso Mosquera, el director de la planta de Stellantis Vigo, y otros responsables, realizaron un recorrido por la factoría, visitando las áreas de calidad, pintura, montaje y soldadura de caja.

Tras la visita, Antonio Filosa ha afirmado que ha sido un placer visitar España, un país "muy importante" para la compañía, y conocer de primera mano el equipo. "Estoy impresionado, pero no sorprendido, por el compromiso y el entusiasmo de nuestros colegas, movidos por una verdadera mentalidad emprendedora", ha destacado.

En esta línea, ha puesto en valor el proyecto CustomFit, el nuevo programa de conversión y personalización que da la posibilidad de realizar las conversiones en vehículos comerciales directamente en sus plantas de producción.

"La planta de Vigo es un ejemplo de experiencia y madurez. Estoy convencido de que junto con el equipo de España lograremos grandes cosas", ha añadido.

Para Carlos Tavares, la de Filosa es una "elección lógica"

"Creo que es una elección lógica y creíble", dijo Tavares, en su primera entrevista con medios internacionales desde que dejó la empresa, recogida por Bloomberg. "Esperemos que cuente con el apoyo adecuado del consejo. Así que vamos a ver", añadió.

El pasado miércoles, Stellantis nombró a Antonio Filosa su nuevo consejero delegado. Filosa cuenta con más de 25 años en la firma y tras sus buenos resultados en Estados Unidos en los últimos años, finalmente ha sido elegido como el máximo responsable del conglomerado automovilístico.

El portugués Carlos Tavares dimitió en diciembre tras presidir la caída de las ventas y los beneficios del grupo de origen francés. Seis meses después de su dimisión como consejero delegado del fabricante de automóviles Stellantis, vive en una granja, elabora vino de Oporto y se encuentra alejado del sector.

Antes de su abrupta salida, Tavares se enfrentó al consejo de administración de Stellantis por sus planes de recortar costes ante la caída en ventas y la caída de los beneficios en la empresa.

"No tengo nada contra nadie. Incluso contra aquellos que me hicieron la vida más difícil cuando era consejero delegado de Stellantis", comenta el exdirectivo. "En un momento dado, hay una encrucijada y alguien decide que es hora de separar caminos. No pasa nada".

El sector de la automoción ha dado un vuelco desde su salida de Stellantis en diciembre. Los aranceles de la Administración Trump están elevando los costes y perturbando las cadenas de suministro en todo el sector de la automoción. Los fabricantes de automóviles europeos se enfrentan a una creciente carga regulatoria en la UE y a la dura competencia de los competidores chinos en el sector de los vehículos eléctricos.

"Por supuesto que los aranceles están empeorando las cosas, pero los aranceles no durarán", analiza Tavares. Sin embargo, las condiciones del mercado hacen que espere más fusiones entre los fabricantes de automóviles en Europa, ya que tratan de reducir costes y aprovechar las sinergias. "Eso ocurrirá porque las empresas tendrán problemas", dijo sin especificar nombres.

Además, advirtió que Europa tendrá dificultades para producir vehículos eléctricos que puedan competir en precio con sus homólogos chinos, "por lo que deberían centrarse en vehículos de gama más alta", expone el portugués.

Tras su salida en estos seis meses del sector de la automoción, Tavares ha reconocido que ha recibido varias ofertas de trabajo "tentadoras" de fabricantes de automóviles de Asia, pero que había decidido que era el momento de volver a Portugal donde vive ahora.

El exdirectivo de Stellantis recibió 23,1 millones de dólares en indemnizaciones de Stellantis y planea invertir en su granja en Portugal, su viñedo en el norte de la región del Duero y en varios negocios.