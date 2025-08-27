Autoeuropa y el Gobierno portugués firman la producción del ID. EVERY1 en Palmela

Volkswagen Autoeuropa anunció la firma de una declaración conjunta con el Gobierno de Portugal para la producción local del nuevo ID. EVERY1, el que será el modelo eléctrico más asequible de la marca y que se ensamblará en la factoría de Palmela.

El acto contó con la presencia del Presidente de la República, Marcelo Rebelo de Sousa; el Ministro de Economía y Cohesión Territorial, Manuel Castro Almeida; el Secretario de Estado Adriano Moreira; Christian Vollmer, miembro del Consejo de Administración de Volkswagen; y Thomas Hegel Gunther, director general de Autoeuropa.

Como el ID. 2all, el coche que se fabricará en Portugal se basa en la nueva plataforma modular de propulsión eléctrica de Volkswagen: la MEB con tracción delantera.

Este último destacó en el acto que este paso “marca un momento muy relevante para la compañía”, al formalizar el compromiso con un proyecto que refuerza el futuro de la planta portuguesa en la estrategia eléctrica del Grupo Volkswagen.

Presentado el pasado mes de marzo, el ID. EVERY1 llegará al mercado en 2027 con un motor eléctrico de 95 CV (70 kW), espacio para cuatro ocupantes y un maletero de 305 litros. Además, será el primer vehículo del grupo con un sistema operativo preparado para recibir actualizaciones a lo largo de toda su vida útil.

Su autonomía será de al menos 250 kilómetros. Su carrocería será algo más larga que la del e-Up! que fue su antecesor: 3,88 m.

Con este proyecto, Autoeuropa no solo asegura la llegada de un modelo clave en la gama eléctrica de Volkswagen, sino que también reafirma su papel como motor industrial de Portugal, en una transición hacia la movilidad sostenible que combina innovación, empleo y responsabilidad medioambiental.

Entre las características del nuevo Volkswagen está su capacidad para equiparse con nuevas funciones durante todo su ciclo de vida.

El acto institucional también estuvo marcado por el inicio de la producción de la prensa XL, un hito en la modernización y aumento de la productividad de la planta -reemplaza a la anterior, en servicio durante tres décadas-, así como por la nueva planta de pintura, una de las mayores inversiones de la compañía en descarbonización y que prevé una reducción del 100 por ciento de las emisiones de CO₂ en comparación con la actual instalación de pintura.

La planta Autoeuropa de Volkswagen está entre las instalaciones industriales más relevantes de Portugal, al igual que la de Stellantis en Mangualde, ésta fundamentalmente volcada en la producción de vehículos eléctricos de pasajeros y comerciales ligeros desde el año pasado..

Volkswagen Autoeuropa generó el 90,5 por ciento de los turismos producidos en Portugal en 2024, con un aumento del 7,2 por ciento respecto al año anterior. Su plantilla durante el año pasado estaba compuesta por 4.842 trabajadores y el único modelo hoy producido es el SUV compacto Volkswagen T-Roc. Con anterioridad, de la planta de Palmela salieron vehículos como los prácticamente gemelos Volkswagen Sharan, Seat Alhambra y Ford Galaxy; el descapotable Volkswagen Eos o la última generación del coupé Scirocco.