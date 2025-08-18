Bruselas aprueba la alianza de Bosch y Mitsubishi para servicios de baterías de eléctricos

La Comisión Europea ha dado el visto bueno al negocio conjunto de la tecnológica alemana Bosch y la japonesa Mitsubishi para la provisión de servicios de baterías para vehículos eléctricos.

El análisis del Ejecutivo europeo es que la operación no plantea problemas de competencia, puesto que la empresa en participación tiene actividades insignificantes en el Espacio Económico Europeo y la propuesta no tiene impacto en la posición limitada de mercado de ambas compañías.

El movimiento se ha examinado de acuerdo al procedimiento simplificado de control de fusiones de la Comisión Europea, que insiste en que mediante este trámite se reduce la carga burocrática y y aprueba rápidamente una operación que "claramente no perjudicará a la competencia en Europa.

Es más, señala que la operación "apoya al sector de los vehículos eléctricos", al que Bruselas percibe como un sector fundamental para los esfuerzos globales de descarbonización.