Los comerciales de Volkswagen baten su récord de matriculaciones en España el año pasado

Los comerciales de Volkswagen baten su récord con más de 22.000 matriculaciones en España el año pasado

Volkswagen Vehículos Comerciales alcanzó 22.058 matriculaciones en 2025, por encima del objetivo inicial de unas 20.000 unidades. Este volumen representa un hito para la compañía tanto en ventas como en cuota de mercado, que se situó en el 11,9 por ciento.

Las ventas crecieron cerca de un 30 por ciento respecto a 2024 en un contexto en el que el mercado total de vehículos comerciales aumentó un 11,6 por ciento hasta las 185.056 unidades. De esta forma, la marca alemana multiplicó por 2,5 el ritmo de crecimiento del sector. Esta evolución también ha consolidado a España como el cuarto mercado europeo para Volkswagen Vehículos Comerciales, por detrás de Alemania, Reino Unido y Turquía.

Las ventas de Volkswagen Vehículos Comerciales se dividieron en 12.898 unidades entre derivados, furgonetas y pick-up y 9.160 en la categoría de Furgones y camiones/chasis ligeros

El director general de Volkswagen Vehículos Comerciales en España, Albert García, subrayó que estos resultados responden a la combinación de estrategia, producto y compromiso de la red comercial, y agradeció la confianza de los clientes y el trabajo de los concesionarios.

Uno de los efectos directos de este crecimiento ha sido la rentabilidad de la red de concesionarios, que cerró el ejercicio con un margen medio del 3 por ciento, ligeramente inferior al 3,1 por ciento registrado en 2024, aunque claramente por encima de la media sectorial estimada por Faconauto, en torno al 1,4 por ciento.

El Caddy fue el Volkswagen más vendido de la familia de comerciales y, con su versión híbrida enchufable, también quien más impulsó el crecimiento de sus electrificados.

Por modelos, el Caddy continúa siendo un pilar fundamental de la marca con más de 8.100 unidades matriculadas y un crecimiento del 23 por ciento. También la gama T, conformada por California, Multivan, Caravelle y Transporter, registró un avance superior al 20 por ciento, con 7.730 unidades. El pick-up Amarok, por su parte, duplicó sus ventas hasta las 1.028 unidades.

Especial relevancia tiene el Crafter dentro de la estrategia de especialización de la marca y su programa de soluciones estandarizadas para carrozados y transformaciones. Sus ventas crecieron un 35 por ciento, superando las 4.100 unidades y reforzando el posicionamiento de la firma en el segmento profesional.

En electrificación, Volkswagen se situó como la segunda marca en matriculaciones de vehículos comerciales enchufables. El 18 por ciento de sus ventas correspondió a modelos híbridos enchufables o eléctricos, frente al 9 por ciento del mercado. En términos absolutos, se comercializaron 4.062 unidades electrificadas: 2.905 híbridas enchufables, con un incremento del 284 por ciento, y 1.157 eléctricas, un 123 por ciento más.

Volkswagen comerciales superó el incremento del mercado de las versiones eléctricas con sus comerciales.

El Caddy fue el híbrido enchufable más vendido del segmento, el Multivan ocupó la tercera posición entre los que usan este tipo de sistema de propulsión y el ID. Buzz se situó como el segundo eléctrico más demandado entre los comerciales. La compañía prevé reforzar su presencia en este ámbito con nuevos lanzamientos electrificados derivados de Transporter y Caravelle.

En cuanto al mix de producto, aproximadamente el 60 por ciento de las ventas corresponde a versiones destinadas al transporte de mercancías y el 40 por ciento a variantes de pasajeros, una proporción que la marca considera todavía mejorable en el primer canal si se compara con el reparto general del mercado.

Más que la venta de vehículos nuevos

La compañía registró resultados positivos en otras áreas más allá de la de ventas de vehículos nuevos. La posventa alcanzó una facturación récord en recambios, un 5 por ciento superior a 2024, mientras que el programa Service Plus para clientes profesionales continúa expandiéndose y cuenta ya con 22 instalaciones. El negocio de vehículos de ocasión también logró cifras históricas, con 5.330 unidades vendidas, un 4 por ciento más interanual.

De cara a 2026, Volkswagen Vehículos Comerciales prevé mantener un volumen similar de matriculaciones y una cuota cercana al 12 por ciento en un escenario de mercado estable. El sector, en paralelo, aspira a aproximarse a las 200.000 unidades anuales y a reducir la antigüedad del parque español de vehículos comerciales, situada actualmente en torno a los 15 años.