Erdem Kizildere, nuevo director general de Renault y Alpine en España

El grupo Renault ha anunciado el nombramiento de Erdem Kizildere como nuevo director general de las marcas Renault y Alpine en España, cargo que asumirá oficialmente a partir del próximo 17 de noviembre.

Kizildere, ingeniero por la Universidad Técnica de Estambul, liderará las operaciones comerciales de ambas marcas en el mercado español, reportará jerárquicamente a Iván Segal, director global de ventas y operaciones de la marca Renault, y funcionalmente a Josep María Recasens, presidente director general de Renault Group en España.

Hasta la fecha, Erdem Kizildere ocupaba el cargo de director de ventas de mercados internacionales para Seat y Cupra, desempeñándolo desde 2022.

A lo largo de sus 15 años en Seat, Kizildere ocupó diversos puestos en ventas, flotas, remarketing y desarrollo de la red comercial. Antes de su etapa en el grupo Volkswagen, formó parte de Toyota Motor Europe, donde trabajó en la división Lexus Europe, centrado en operaciones de ventas.