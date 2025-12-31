España es uno de los países europeos en los que se da un uso más intensivo a los coches

Los conductores españoles figuran entre los europeos que más kilómetros acumulan con un mismo vehículo antes de venderlo. De media, un coche en España recorre 92.009 kilómetros antes de cambiar de propietario, una cifra que supera en casi 20.000 kilómetros la media europea, situada en 75.928 kilómetros, según el último estudio de carVertical sobre hábitos de conducción en Europa.

Este uso intensivo coloca a España por detrás de países como Polonia (112.977 kilómetros), Eslovaquia (109.044) y Portugal (108.256), que encabezan el ranking de mayor kilometraje acumulado por sus coches antes de ser vendidos. En el extremo opuesto se sitúan Serbia (18.807 km), Ucrania (22.580 km) y Hungría (47.845 km) dentro del continente.

El análisis también revela que los españoles recorren una media de 23.186 kilómetros al año, uno de los valores más elevados del estudio. Este dato confirma un patrón de utilización intensiva del automóvil, que puede tener consecuencias directas sobre el desgaste del vehículo y su fiabilidad a largo plazo.

"El kilometraje medio anual revela la intensidad con la que se ha utilizado el coche. El uso intensivo afecta a la longevidad del vehículo, lo que a menudo provoca averías más frecuentes y otros problemas más adelante" explica Matas Buzelis, experto en automoción de carVertical quien, en este contexto, pone en valor los informes históricos que realiza su compañía.

Según el estudio, y a pesar de recorrer muchos kilómetros cada año, los conductores españoles no conservan sus coches durante largos periodos. De media, mantienen el mismo vehículo durante cuatro años antes de venderlo, lo que sitúa a España entre los países con mayor rotación de propietarios, junto a República Checa (3,6 años), Finlandia (3,1 años), Serbia (1,1 años) y Ucrania (1,1 años).

Este comportamiento contrasta con el de otros países europeos donde los coches se mantienen durante más tiempo. En Portugal, por ejemplo, los vehículos permanecen en manos del mismo propietario una media de 7,2 años, mientras que en Polonia la cifra alcanza los 6,1 años y en Lituania los 5,5.

Alemania, el país de origen más recomendable para los VO

Según carVertical, esta combinación de kilometraje anual y duración de la propiedad convierte a países como Alemania, Lituania, Portugal y Reino Unido en mercados más seguros para la compra de coches usados. En estos países, los vehículos suelen presentar un desgaste más moderado y un historial de uso menos intensivo, lo que reduce el riesgo para el comprador final.

Fuera del continente, en el Reino Unido los conductores conservan un coche durante una media de 4,5 años y conducen 12.710 km cada año. Los alemanes también se toman un tiempo parecido antes de cambiar de coche, ya que lo hacen cada 4,8 años, pero sumando más kilómetros anualmente: 17.688 km al año. Por su parte, los conductores portugueses conservan sus vehículos durante 7,2 años y recorren 15.133 km cada año, mientras que los lituanos cambian de coche cada 5,5 años y alcanzan 16.367 km anualmente, siempre conforme al estudio de carVertical.