De la experiencia en las 24 horas de Nürburgring nace este Toyota GR Yaris Morizo RR

No hay noticia, por el momento, de que vaya a venderse en España, pero sí está confirmado que algunos mercados de seleccionados de Europa recibirán la mitad de la producción. La otra mitad de este especialísimo GR Yaris RZ, hasta sumar un total de 200, se quedará en Japón.

Nos referimos al Morizo RR, una versión nacida de la experiencia del presidente de Toyota, Akio Toyoda -también conocido como Morizo en el mundo de la competición automovilística japonesa- tras competir en la carrera de resistencia de las 24 horas de Nürburgring el año pasado.

El GR Yaris RZ se comercializa con el motor tricilíndrico de 1,6 litros que rinde 280 CV, para el que Toyota no indica cambios en este RR. Eso sí, sólo se combina en esta serie especial con la caja Gazoo Racing Direct Automatic Transmission, la GR-DAT.

Toyoda se puso al volante de un GR Yaris con cambio automático con convertidor de par, manejo secuencial y ocho velocidades -disponible desde 2024- de Toyota Gazoo Racing y, entre los cambios propuestos está el que afecta a la aerodinámica.

Así, en la zona trasera se sitúa rematando el techo un enorme alerón de fibra de carbono de nuevo diseño que ha llevado a que también se hiciera un replanteamiento de los ajustes de la suspensión, con nuevos amortiguadores que deben llevar a conseguir el máximo agarre en superficies muy irregulares como las de Nürburgring. A la vez, se ha hecho una modificación del funcionamiento de la servodirección o del control de estabilidad.

Este alerón fabricado en fibra de carbono está destinado a aumentar la carga aerodinámica sobre el eje delantero y es el elemento que ha contribuido a provocar cambios en la configuración del chasis.

Igualmente, se ha desarrollado un modo para la tracción total que, con el nombre de Morizo, sustituye al Gravel original. Este nuevo modo ajusta la distribución de par de forma equilibrada entre ambos ejes.

El aspecto exterior también ha quedado muy cambiado en relación a otros GR Yaris RZ, más allá de por el alerón posterior, por otro delantero, además de los faldones laterales o capó asimismo construidos con fibra de carbono. Incluso el color de la carrocería es específico de esta versión, el Gravel Khaki.

Una placa muestra el número de cada unidad de esta serie especial junto al logotipo Morizo RR que aparece también en el portón posterior.

Además, identifica a este RR la firma de Morizo en el parabrisas, el acabado en negro piano de la parrilla del radiador o el color bronce de las llantas, tras las cuales se pueden ver las pinzas de freno en amarillo, como las costuras de la tapicería.

En el interior, el cuadro de instrumentos utiliza exclusivamente una pantalla de 12,3” y tiene un modo de visualización específico denominado Morizo.

El volante, algo más pequeño de lo habitual en estos Yaris, tiene el aro tapizado en gamuza, al igual que la perilla del cambio, el fuelle o el freno de mano; y cuenta con levas de cambio o interruptores integrados en él, de forma semejante estos últimos al GR Yaris Rally2.

Los asientos tienen pespuntes en color amarillo que combinan con las pinzas de freno de las cuatro ruedas.

Toyota no ha confirmado precios, pero sirva de referencia que el RZ se aproxima en la configuración más próxima a esta serie especial a los 55.000 euros.