Ganvam anticipa un cierre del mercado en 2025 sólido y crecimiento en 2026 hasta los 1,2 millones

La Asociación Nacional de Vendedores y Reparadores de Vehículos (Ganvam) prevé un cierre de ejercicio positivo para el mercado automovilístico español, con un volumen de matriculaciones que rondará 1.144.490 unidades en 2025, lo que supondría un crecimiento estimado del 12,5 por ciento respecto al año anterior. La proyección fue adelantada por el presidente de Ganvam, Jaime Barea, durante el 46º encuentro de la asociación con la prensa y se fundamenta en diversos factores que han dinamizado el sector.

Según el directivo, en el acumulado de noviembre ya se habían matriculado casi 1,05 millones de vehículos nuevos, cifras que sitúan el mercado en niveles que empiezan a aproximarse a los registros previos a la pandemia. Para 2026, Ganvam augura una nueva mejoría, con una subida del 5 por ciento en las matriculaciones de turismos nuevos, superando levemente el umbral de 1,2 millones de unidades. De éstas alrededor del 30 por ciento serían eléctricos e híbridos enchufables, en tanto que igual que en 2025 el mayor crecimiento de las ventas vendrá de las manos de los particulares.

Las previsiones de ventas siguen al alza, tanto de cara al final de este año como prara el próximo 2026.

Canales, planes regionales y marcas chinas, claves

Barea destacó que la evolución del mercado se ha visto impulsada por varios factores, entre ellos la recuperación del canal de particulares, que había perdido cuota en años recientes, y los planes regionales de ayuda a la compra, como el Plan Reinicia Auto+ implementado en la Comunidad Valenciana tras la Dana, cuyo efecto habría generado un impacto adicional de 27.500 matriculaciones adicionales en 2025. Asimismo, atribuyó a este plan las ventas de casi 30.000 unidades de VO, lo que contribuirá a llevar las ventas de este tipo de coches hasta los 2,23 millones de vehículos al final de este año.

También subrayó el impacto de las marcas de origen chino, que han logrado una penetración aproximada del 9,5 por ciento del mercado en España, el doble de la media europea. Este crecimiento se debe en gran parte gracias a precios competitivos que han acercado el vehículo nuevo más sectores de la población y elevado la participación de particulares en estas compras, dado la aún poco significativa cuota de los coches de esta procedencia en canales como rent-a-car o empresas.

Asimismo, Barea acogió con satisfacción la llegada del recientemente anunciado por el Gobierno Plan Auto+. Este programa de incentivos ha sido impulsado desde la nueva Ley de Movilidad Sostenible y está dotado originalmente con 400 millones de euros, con el objetivo de descarbonizar el mercado mediante el impulso a la compra de vehículos electrificados. Entre sus características diferenciales respecto al Moves III estará una gestión centralizada y más ágil que este último plan, en vigor hasta final de año.

Igualmente el presidente de Ganvam celebró la resolución de la lista de espera de los incentivos de este Moves III y que afectaría a unos 40.000 compradores, una situación de incertidumbre que el Gobierno ha empezado a abordar con una partida adicional de 400 millones de euros para atender estas solicitudes.

Además, insistió en la necesidad de incluir al vehículo de ocasión joven dentro de los futuros programas de incentivos para dinamizar aún más las ventas y contribuir a rebajar la edad media del parque automovilístico español que, como más tarde aclararía el secretario general de la organización, Fernando Miguélez, si bien globalmente es de unos 14,5 años, centrando el objetivo en los particulares es de 16,4.

Fernando Miguélez, secretario general de Ganvam, esbozó el riesgo del crecimiento de algunos sectores del mercado como consecuencia de un IPC elevado.

Ganvam también destacó que el mercado de turismos de segunda mano sigue en expansión y contribuirá a la dinámica general del sector. Con esas más de 2,23 millones de unidades vendidas previstas para 2025, los usados no solo superan con creces al mercado de nuevo, sino que también actúan como una palanca para acercar los vehículos de cero emisiones a presupuestos más ajustados.

Las marca chinas, líderes en electrificación

Miguélez, asimismo, en relación a las "nuevas marcas", en referencia directa a las recientemente incorporadas al mercado procedentes de China, expuso su evolución en los últimos cuatro años y, particularmente, en lo que respecta a eléctricos e híbridos enchufables, tipologías de vehículos con los que éstas alcanzan un 47,3 por ciento de cuota frente al 16,2 por ciento del resto de marcas.

Las tornas se invierten en cuanto a híbridos, ya que si las marcas chinas llegan a un 18,2 por ciento, el resto obtienen un 44,5 por ciento, siendo los coches con este tipo de sistema de propulsión junto con los enchufables los que más crecerían en ventas en los próximos años. Ambos, HEV y PHEV, son los que mejor mantienen su valor: de un 70 por ciento al cabo de tres años.

Ganvam señala un impacto muy desigual de las marcas chinas por comunidades autónomas.

En cuanto al análisis del impacto de las marcas chinas por comunidades autónomas, llaman la atención los resultados obtenidos en La Rioja, donde aún con un número poco significativo de ventas -531 unidades- obtuvieron un 22,5 por ciento de cuota. En el caso concreto de Andalucía representan un 15,1 por ciento de las ventas a particulares.

En todo caso, se advierte el prácticamente nulo peso de los vehículos de esta procedencia en el segmento premium, donde actualmente apenas alcanzan una cuota de 0,7 por ciento.

El secretario general de Ganvam también adelantó que el lanzamiento de nuevos modelos eléctricos, sobre todo en el segmento de los más pequeños, será decisivo para el crecimiento futuro de las ventas de esta tecnología en nuestro país junto a la presión sobre la reducción del CO2 que están recibiendo los fabricantes. En todo caso, también previó que la evolución del crecimiento tanto de estos tipos de vehículos como de los híbridos enchufables responderá a la influencia de decisiones políticas.

El impulso de las ventas de los electrificados seguirá creciento en 2026, reduciendo el peso de otras tecnologías, si bien los hibridos se mantienen con pocos cambios.

Hoy un 44,8 por ciento de las ventas de los turismos en mayor medida electrificados corresponden eléctricos y un 55,2 por ciento a híbridos enchufables, suponiendo ambos en algunos meses un 25 por ciento de cuota de mercado de cara a que se acerquen al 20 por ciento del total en 2025. La propensión sería al alza de cara a 2026, con la expectativa de que sumen más de 250.000 unidades. En 2025, aclaró Miguélez, "se vendieron 200.000 eléctricos e híbridos enchufables y 200.000 compradores no pueden estar equivocados", mostrando así una tendencia para futuros años y que, yendo al detalle, en 2026 supondría los primeros llegarían a un 13,9 por ciento de cuota de mercado y los PHEV al 14,7.

Por otro lado, el grupo de los más vendidos será el de los HEV con un 41,6 por ciento, con sólo 0,5 puntos menos que en 2025; mientras que los coches con motores sin electrificar seguirán en franco retroceso: se espera que los de gasolina sólo representen ya un 21 por ciento de ventas, casi 8 puntos menos que en el año que termina y los Diesel un 2,5 por ciento, tres menos que con los que acabarían 2025.