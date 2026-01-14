Ioniq 6, nueva oferta comercial, más autonomía y precios desde 34.340 euros

Hyundai ha comunicado los precios y las campañas de lanzamiento del nuevo Ioniq 6, su berlina eléctrica de 4,93 m de largo que ahora se pone a la venta con una importante actualización que afecta a su aspecto, la composición de la gama o hasta el cambio de baterías en todas las versiones por otras de mayor capacidad que las originales.

Basado en la Plataforma Modular Global Eléctrica (E-GMP) del Grupo Hyundai Motor, el destaca por su aspecto diferencial, un amplio espacio interior y una cuidada integración de todos sus componentes electrónicos, además de ofrecer una autonomía de más de hasta 680 kilómetros en ciclo combinado WLTP con una sola carga en el caso de la versión que combina un único motor y la batería más capaz de las que puede disponer. Respectivamente, se trata del de 228 CV (168 kW) y la batería de 84 kWh.

Hyundai reserva el acabado N Line para los dos motores más potentes que, hasta la llegada del N, tiene el Ioniq 6; en ambos casos, siempre con la batería más capaz disponible. / 5

La gama del nuevo del Ioniq 6 está compuesta por seis versiones, con precios de tarifa que arrancan en los 44.650 euros para el de 170 CV (125 kW) con la nueva batería de 63 kWh y tracción trasera en acabado Light.

A partir de ahí, el modelo se ofrece con la versión de 228 CV (168 kW) y batería de 84 kWh con tracción trasera por 53.000 euros en acabado Star y por 54.550 euros con el flamante nivel N Line que aporta no sólo un aspecto distinto, sino también equipamiento ampliado respecto al Star.

Las variantes con tracción total, luego con dos motores, y 325 CV (239 kW) elevan el precio hasta los 57.650 euros en el caso del acabado N Line, 61.650 euros en la versión Energy.

El volante, así como la consola central situada entre los dos asientos, han sido rediseñados. Algunos materiales también han cambiado con esta actualización que ahora llega a los concesionarios. / 5

Más allá de estos precios de tarifa, Hyundai subraya el importante esfuerzo comercial realizado en el lanzamiento del modelo. Todas las versiones del Ioniq 6 cuentan con campañas promocionales que incluyen un descuento directo de 4.000 euros, a excepción del acabado Light, que dispone de una reducción de 3.800 euros.

A ello se suma la posibilidad de obtener un cargador eléctrico o un descuento equivalente valorado en 1.200 euros, así como incentivos adicionales ligados a la financiación con Hyundai -rebajaría 1.200 euros-, la campaña Hyundai Renove -1.210 euros-, la de fidelización -1.000 euros- y la aportación correspondiente al CAE -800 euros-.

Los nuevos N Line tienen como precio de tarifa el de 54.550 euros si disponen de un motor o 57.650 si tienen dos y, consecuentemente, mayor potencia. / 5

Gracias a la aplicación conjunta de todos estos descuentos, el precio final del nuevo IONIQ 6 se reduce de forma significativa, de modo que la gama arranca en unos competitivos 34.340 euros.