Kia revela su intención de importar el Seltos, un SUV compacto de gasolina

Kia revela su intención de importar el Seltos, un SUV de tamaño compacto con sólo motores de gasolina

Kia ha presentado la segunda generación del Seltos, un SUV de notable éxito internacional con la primera y que la marca pretende llevar más allá de los mercados en los que estaba. España estará entre los países a los que llegará esa ofensiva de carácter global, de modo que, aproximadamente a mediados del año próximo, se pondrá a la venta aquí.

Este SUV combina la filosofía de diseño Opposites United en una carrocería musculada de 4,43 m de largo, 1,83 de ancho y 1,60 de alto -semejante longitud o anchura del Niro, pero con mayor altura- con aspectos como versatilidad, conectividad y confort.

Las dimensiones son semejantes a las del Niro, mientras que su diseño se enlaza con modelos de última hornada de la marca como los EV3 o EV5, así como Stonic o Sportage entre los SUV.

Su gama se ofrecerá en versiones X-Line, de aspecto más robusto por sus protecciones perimetrales; y GT-Line, con un toque de mayor refinamiento. La marca destacó tres nuevos colores durante la presentación mundial: Iceberg Green, Gravity Gray y Magma Red mate, aunque algunos de ellos no estarán disponibles en Europa.

El salpicadero presenta un diseño más horizontal y despejado que el de su antecesor, lo que debe mejorar la visibilidad y generar una mayor sensación de amplitud. Además, el mando del cambio va a la columna, de modo que se libera espacio en la consola central, mientras que se prometen materiales de mayor calidad o una ergonomía optimizada de cara a la evolución del habitáculo.

El Seltos es, parcialmente, muy parecido al del Kia EV3 en tanto a volante o instrumentación son prácticamente compartidos con éste, entre otros. El resto del salpicadero sigue el diseño de los últimos modelos de la marca.

En cuanto al maletero, Kia anuncia que tendrá un volumen muy grande de 536 litros, y contará con un suelo móvil que podrá dividir este espacio en dos niveles. La marca también anuncia que el Seltos dispondrá del sistema AddGear que permite instalar accesorios modulares para maximizar la organización interior.

Entre los equipamientos más destacados se incluyen un techo solar panorámico, iluminación ambiental seleccionable entre 64 colores, asientos traseros reclinables, sistemas de audio Harman Kardon y Bose, llave digital, así como opciones de personalización digital a través de Kia Connect Store, incluyendo contenidos de Disney, YouTube, Netflix, etc; esto a través de la pantalla de 12,3" del sistema de infoentretenimiento, que dispondrá de un asistente IA de interacción natural con tecnología ChatGPT

El nuevo mando del cambio del Seltos tiene un diseño igual al del EV3 eléctrico, al igual que la distribución de otros elementos como los mandos de climatización de asientos o memoria de sus regulaciones en las puertas, por ejemplo.

El mismo tamaño tendrá la de la instrumentación que, como la central, podrá actualizar su software inalámbricamente. Su información se complementará con un head-up display de 12".

Por ahora, sólo con motores de gasolina

El Seltos emplea la plataforma K3 del grupo Hyundai, luego la misma que emplea el propio Niro o el Hyundai Kona, así como el propio K3 en sus versiones sedán o hatchback, lo que permite incorporar diversos motores, si bien para este SUV exclusivamente se emplearán térmicos, de arranque sin electrificación.

Con el acabado X line Kia explorará la vertiente más campera en cuanto a su aspecto, como lo demuestrasn sus protecciones perimetrales.

Se trata, por un lado, de un 1,6 litros sobrealimentado con turbo con potencias de 180 o 193 CV -los T-GDI- y, por otro, de un propulsor atmosférico de 2,0 litros de 149 CV, dependiendo del mercado. Las transmisiones disponibles abarcan cambios manuales y automáticos, en este caso de tipo DCT para el de 180 CV, con doble embrague y siete velocidades; o con convertidor de par y ocho marchas para el de 193 CV.

Kia ofrecerá, al menos, tres motores diferentes: dos 1.6 T-GDI y un 2.0 atmosférico, aunque no todos llegarán a todos los países.

Asimismo, habrá opciones con tracción delantera o total, en este caso con suspensión trasera multibrazo en lugar de ruedas tiradas con eje torsional y la posibilidad de elegir entre varios modos de conducción específicos adaptados a diferentes terrenos, como nieve, barro y arena, con el modo Terrain. También habrá un selector para tres modos de conducción: Eco, Normal y Sport.

Más adelante el Seltos contaría con una versión híbrida que dispondría de la función V2L y el sistema de frenada regenerativa inteligente Smart Regenerative Braking System 3.0, diseñado para ajustar la recuperación de energía según el flujo del tráfico y los datos del navegador.

La distancia entre ejes de 2,69 m es ligeramente menor a la del Niro, aunque ambos comparten la misma plataforma. Respecto al Hyundai Kona es tres centímetros más corta.

Este Kia incorpora ayudas a la conducción como el asistente de conducción en carreteras, el de seguimiento de carril, el que evita colisiones frontales, el aviso de salida segura, las cámaras que proporciona una visión de 360º y asistente de colisión en maniobras de aparcamiento, entre otros.