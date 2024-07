Kia Sorento, con un diseño muy evolucionado y el carácter familiar de siempre

Con el EV9, éste encuadrado dentro de la gama eléctrica de la marca, el Sorento es el otro SUV de gran tamaño -si la carrocería del primero mide 5,01 m, la de este último es unos 19 cm más corta- de Kia capacitado para, con tres filas de asientos, ofrecer siete plazas. Lo hace desde su segunda generación y desde 2012.

Ahora, cuando se cumplen cuatro años en el mercado de la cuarta generación -22 lleva el Sorento vendiéndose en nuestro país, desde 2002-, Kia ha modificado su aspecto de forma muy notable. Lo ha hecho incluso con nuevas piezas de estampación, como es el caso de sus aletas o el propio capó. Este, al margen de recibir el logo de Kia -antes en la parrilla- tiene un mayor abombamiento.

El frontal tiene un aspecto mucho más imponente. El principal cambio respecto al modelo lanzado en 2020 está en los grupos ópticos, ahora verticales.

No obstante, los más significativos son los cambios que se producen en la zona frontal, donde Kia ha seguido la filosofía de diseño Opposites United para asemejar su aspecto al de, por ejemplo, el mencionado EV9, entre otros Kia de reciente lanzamiento comercial. Así, los faros con las funciones principales de iluminación pasan de ser horizontales a verticales y quedan enmarcados, por la zona exterior y superior, por tiras de leds. Esta última hace la función no sólo de luz día, sino también de intermitente secuencial.

Esos grupos ópticos enmarcan una parrilla que adquiere mayor protagonismo con su entramado en malla 3D y que está rematada por la zona inferior por un nuevo paragolpes a cuyos lados se sitúan dos entradas de aire adicionales a la grande frontal y al que se adosa un labio inferior que recuerda a un cubrecárter.

Todas las llantas son de nuevo diseño. En el Diesel se emplean, de serie, sólo de 18" para los tres acabados, por las de 19" de los híbridos.

Visto de lado se aprecia una nueva gama de llantas, que abarcan las dimensiones de 18, 19 y 20", así como unos tiradores delanteros de los que desaparece el botón para el desbloqueo de la puerta: ahora sólo es necesario tocar el asidero, que tiene su propio sensor, para que, con la llave en el bolsillo, ese efecto se produzca. De hecho, en el Sorento la llave tampoco es necesaria para arrancar el motor, dado que tiene un lector de huella en la consola situada entre los dos asientos delanteros y el acceso puede realizarse con un teléfono móvil, una llave digital 2.0 que implica olvidarse de la llave tradicional.

En cuanto a la zona trasera, cambia levemente el diseño de los pilotos, ahora unidos por la parte superior y con un trazo lumínico diagonal, en tanto que el aspecto del parachoques es también nuevo. Otro elemento que se modifica es el alerón que remata el cristal del portón, éste siempre motorizado, donde ahora se sitúa una tercera luz de freno con una tira de leds de mayor tamaño.

Los pilotos traseros son semejantes a los anteriores, aunque ahora sus dos piezas están unidas por la parte superior.

Ese portón, por lo demás, también tiene la función Away Close Tailgate que detecta que el conductor se aleja de él y, si está abierto, se cierra automáticamente.

En el interior, el cambio más notable es del del salpicadero, si bien no el único. En éste no queda una pieza de la versión de 2020 tras la actualización, de modo que la dos pantallas, una para la instrumentación y la otra del equipo multimedia -navegador, equipo de sonido, control y conexión con teléfonos Android Auto y Apple CarPlauy, cámara de estacionamiento o perimetral, según los acabados, y otros servicios conectados- ambas de 12,3", se unen bajo un mismo cristal curvado.

El cambio del salpicadero es absoluto. La modificación más evidente está en las dos pantallas dispuestas bajo un mismo cristal y la modificación a la que eso obliga de la zona central.

Esto provoca, asimismo, una redefinición de los mandos de la climatización, que ahora se realizan a través del panel táctil multimodo como el de, por ejemplo, los EV6 o los Niro. Así, dependiendo del modo seleccionado ese panel refleja los controles de la climatización o los atajos para diferentes funciones de la pantalla situada justo por encima. Tener que elegir supone una complicación en el manejo superior a contar, como ocurría antes, con mandos únicos para lo uno y lo otro.

La instrumentación, por su parte, refleja el modo de conducción seleccionado, ya sea Comfort, Sport o Eco, con colores diferentes y, en todos ellos, la posibilidad de elegir entre una imagen clásica con diales o con predominancia de los dígitos.

El Kia Sorento incorpora en todas sus versiones una iluminación ambiental para la que puede elegirse entre 64 colores y que es apreciable a lo largo del salpicadero, pomo del cambio y paneles de puertas.

Lo que menos cambia es la disposición de esta consola, desde la que se puede elegir el funcionamiento del cambio o los modos de conducción. A la derecha, el lector de huella.

Sí se mantienen en ese salpicadero las salidas de aire verticales, aunque con una disposición distinta de sus elementos de regulación, mientras que en la consola central cambia ligeramente el selector del cambio. Junto a él, ya sin modificaciones a la vista, están las funciones de calefacción y ventilación de los asientos delanteros, así como el mando giratorio para la selección de los modos de conducción -también del ajuste de la tracción total conforme al terreno en las versiones que cuentan con ella- y diversas teclas. Entre ellas destaca, en el caso de las versiones híbridas enchufables, la de selección del modo eléctrico de funcionamiento del sistema de propulsión.

Todo conduce a darle al Sorento un aire de familia con modelos de más reciente lanzamiento e, incluso, Kia afirma que mejora levemente el espacio disponible dado que los nuevos asientos son menos voluminosos y proporcionan una ligera ganancia para las rodillas.

Un SUV perfecto para las familias

En cuanto al acceso a la tercera fila, sigue presentando la complicación de tener que manipular un asiento pesado para llegar hasta ellas o un hueco que no muy amplio. Ya en los dos asientos que la configuran, el espacio es razonable para ocupantes de no mucha altura o niños que no requieran sillas específicas.

Con la tercera fila plegada y formando parte del suelo, el maletero ofrece siempre más de 600 litros de volumen. No es una capacidad de récord entre los SUV con un tamaño de carrocería parecido, pero sí se mueve en torno a la media.

En todo caso, hablamos de un SUV que se nos antoja perfecto para quienes necesitan darle un uso esencialmente familiar, incluso cuando son muchos los componentes de ella; o que requieren mucho espacio de carga, pues el maletero supera en todas las versiones los 600 litros cuando están dispuestas cinco plazas, independientemente del tipo de motor que lleve el Sorento. Además, éste está bien dotado desde un punto de vista funcional: tiene un espacio para guardar el ocultaequipaje, enchufe de 12 voltios, argollas, portabolsas, etc. Nada de esto ha cambiado.

En las versiones Drive y Emotion la tapicería de los asientos es ahora parcialmente de tejido con PET reutilizado, mientras que en el acabado más alto, el Pack Premium, es totalmente de cuero Nappa negro. Estos últimos asientos delanteros son regulables mediante motores eléctricos y, en el caso del conductor, estrena una función de memoria que se extiende al ajuste de otros elementos.

El tapizado es de cuero en el acabado más alto de los tres, el Pack Premium, y disponible para cualquiera que sea el motor que se elija. Da una alta sensación de calidad.

Una gama de motores sin cambios: un Diesel y dos híbridos

La gama de motores se divide en un Diesel sin ningún tipo de electrificación, un 2.2 CRDi de 194 CV y 440 Nm siempre asociado a una caja de cambios automática de ocho velocidades y que puede, a su vez, combinarse con tracción delantera o total, con un consumo desde 7,6 y 8,6 l/100 km, respectivamente; o dos híbridos. Estos suman un 90 por ciento de las ventas de este modelo.

De ellos, el híbrido autorrecargable (HEV) de 215 CV y 367 Nm, disponible con los dos tipos de tracción, acapara el 60 por ciento de las ventas, según los datos de Kia, mientras que el 30 corresponden al que lleva el sistema de propulsión híbrido enchufable (PHEV), éste siempre 4x4 u y que aporta 253 CV y el mismo par máximo.

Los dos híbridos, autorrecargable o enchufable, suman la inmensa mayoría de las ventas del Kia Sorento. Las transiciones entre los distintos modos de funcionamiento de su sistema de propulsión, prácticamente indistinguibles.

Como el Diesel, no presentan cambios y tienen en común el motor térmico el 1.6 T-GDI de 160 CV. Entre ellos la gran diferencia está en que el PHEV tiene un motor eléctrico de mayor potencia, con 91 CV (66,9 kW), por los 60,1 CV (44,2 KW) del HEV.

En el primer caso, además, la batería es de mayor voltaje y amperaje, de modo que su capacidad es mucho mayor, con 13,7 kWh útiles. Puede cargarse usando corriente alterna pero con una potencia mucho menor que la del Sportage con el mismo sistema, ya que si aquel permite usar 7,4 kW, en el Sorento sólo admite 3,7 kW. Quizá un cargador embarcado nuevo no habría estado de más con esta actualización para acelerar las recargas, aunque es cierto que en los enchufes domésticos es más habitual encontrar la potencia más baja que la más alta.

Con una carga de la batería de este PHEV es posible homologar una autonomía de 55 km y, en modo eléctrico, rodar ahora hasta los 140 km/h, 20 más que con el HEV.

El peso, que en el Diesel o el HEV parte de unos 1.900 kilos y en el PHEV sobrepasa los 2.100, es el factor que en mayor medida marca el comportamiento en curva del Sorento y lastra la agilidad; mientras que en vías rápidas este Kia se muestra considerablemente estable.

Al volante del Sorento la percepción no es de agilidad, con inercias muy amplias y tendencia a abrir las trayectorias cuando circulamos por carreteras de segundo orden con un carril por sentido y aparecen las curvas. En caso contrario, este Kia se muestra tan estable como se siente en autopistas o autovías.

En las ayudas a la conducción la novedad es el asistente de conducción con control de cambio de carril automático o las cámaras perimetrales con función 3D. También tiene un nuevo sistema de asistencia a la frenada de emergencia que ahora actúa más eficazmente en los cruces, uno que realiza maniobras evasivas ante un riesgo de colisión, otro que evita el cambio de carril involuntario... Mantiene, por otro lado, el control de velocidad de crucero basado en el navegador, el detector de vehículos en el ángulo muerto, incluyendo el monitor de visión; el asistente de salida segura, el de aparcamiento remoto o el de frenado en caso de colisión con algún vehículo u objeto en las maniobras de marcha atrás.

Desde el nivel básico el equipamiento de serie es abundante al contemplar un buen número de ayudas a la conducción, la pantalla central con navegador, conectividad, cámara trasera, etc.; llantas de aleación...

En cuanto a los precios, el 2.2 Diesel, con descuentos aplicados, arranca con el acabado Drive en 48.376 euros. Elegir el nivel Emotion supone añadir 5.420 euros y, de éste al Pack Premium, 5.050. Eso en lo que respecta a la tracción delantera. Con la total, disponible con los dos últimos acabados, Kia la tasa en 2.100 euros.

El Sorento HEV, con los mismos niveles de equipamiento que el CRDI inicia su oferta en los 45.660 del nivel Drive. Son 5.200 los que se exigen para optar por el Emotion y, a partir de éste, 4.500 para el Pack Premium. Aquí la tracción total cuesta 4.310 euros adicionales para el Emotion y 4.075 para el Premium.

En el PHEV los niveles son también Drive, Emotion y Pack Premium. El primero cuesta 55.173 euros, el segundo 4.050 euros más y el tercero 1.900 extras. Con un total de 63.123 euros este es el Sorento más costoso de la nueva gama.