Lancia incorpora las versiones HF y HF Line al Ypsilon, con hasta 280 CV (206 kW) eléctricos

Lancia ha anunciado la llegada de los acabados HF Line y HF al Ypsilon, su utilitario de 4,08 m de largo, lo que completa su oferta en España. Mientras que el HF Line se asocia con el motor Ibrida de 110 CV y el Elettrica de 156 CV (115 kW); el HF lo hace exclusivamente con el eléctrico de 280 CV (206 kW). Como el resto de las versiones del Ypsilon, éstas también se producen en la planta de Stellantis en Zaragoza.

El Lancia Ypsilon HF es la principal novedad. Está equipado exclusivamente con ese motor eléctrico de 280 CV (206 kW) y 345 Nm de par, capaz de acelerar de 0 a 100 km/h en 5,6 segundos. Su batería de 54 kWh le confiere una autonomía WLTP de 370 kilómetros y ésta puede cargarse con corriente continua y alterna usando potencias, respectivamente, de 100 y 11 kW. Entre sus elementos específicos están un diferencial de tipo Torsen, con engranajes helicoidales destinados a reducir las pérdidas de tracción; frenos firmados por la británica Alcon, una suspensión rebajada 20 mm respecto a los acabados Ypsilon o Ypsilon LX, así como vías ensanchadas 30 mm.

Lancia resucita una denominación histónica para la marca, HF, vinculada históricamente a sus versiones más deportivas.

Su precio de tarifa es de 45.500 euros y cuenta como elementos distintivos con paragolpes específicos, difusor trasero, llantas de 18", logos oscurecidos, asientos deportivos, salpicadero en azul, volante HF o pedales de aluminio, junto a elementos como la cámara frontal, la iluminación ambiental, etc.

El azul es el color de contraste al negro en las variantes con las siglas HF en su denominación, ya sean la más potente o las que usan los motores que los son menos.

Por su parte, la aparición del acabado HF Line supone la culminación de la gama con el resto de motores, pues se combina con esos 1.2 microhibridado con la caja de cambios motorizada y con arquitectura eléctrica de 48 voltios que entrega 110 CV, así como la variante Elettrica de 156 CV (115 kW) y con hasta 425 km de autonomía WLTP usando la misma batería del HF. En estos Ypsilon HF Line, por lo demás, también se mantienen los mismos ajustes de chasis de los Ypsilon e Ypsilon LX, es decir, no son como los del HF.

Los HF Line, que recurren a los mismos motores que los acabados Ypsilon y LX, difieren de los HF por las llantas más pequeñas o no tener el aditamento de los aletines delanteros.

Los precios de tarifa respectivos de estos HF Line, con una librea más deportiva tanto en exterior -llantas de 17" de corte de diamante oscuro, parachoques específicos como los del HF, cristales traseros oscurecidos, etc- como interior, puesto que es semejante, que no igual, al del HF, son de 27.200 y 37.500 euros para gasolina y eléctrico, en ese orden. Tanto HF como HF Line comparten el nuevo logotipo Red Elephant.

Los asientos de los HF Line tienen un corte menos deportivo -se trata de bacquets, con el reposacabezas integrado en el respaldo- que los que de los HF, tapizados éstos además en color azul.

El Ypsilon también integra tecnologías de asistencia a la conducción de nivel 2 o un cuadro de instrumentos digital con pantalla de 10,25", el mismo tamaño que la del sistema de infoentretenimiento S.A.L.A. (Sound Air Light Augmentation), que permite regular audio, climatización e iluminación.

En cuanto a los precios de las versiones distintas a los HF, el Ypsilon microhíbrido cuesta 24.200 euros y el eléctrico 34.500; y el Ypsilon LX 27.200 y 37.500 euros, respectivamente.