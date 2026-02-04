Leapmotor prevé duplicar su gama y el volumen de sus matriculaciones este año

En 2025, su primer año completo de comercialización en España -sus operaciones se iniciaron en septiembre de 2024-, Leapmotor vendió en nuestro país un total de 2.975 unidades correspondientes a tres modelos y a través de una red comercial compuesta por 65 puntos de venta.

Esos modelos, todos fabricados por ahora en China, son el ciudadano eléctrico T03, el más vendido de su gama con un total de 1.397 matriculaciones que suponen un 47 por ciento de los Leapmotor colocados en España y con un precio que arranca por debajo de los 19.000 euros; o el B10, un SUV C disponible en versión eléctrica por menos de 28.000 euros y que ahora se estrenará en variante de autonomía extendida, con 384 matriculaciones -desde septiembre del año pasado en los concesionarios- que supusieron un 12 por ciento de las ventas de la marca.

El T03, un ciudadano exclusivamente eléctrico y de precio rompedor, ha sido el más vendido de la familia Leapmotor a lo largo de 2025.

También, el C10, el SUV de tamaño medio con 4,74 m de largo del que se vendieron 1.194 unidades y que, si bien inició su carrera comercial como exclusivamente eléctrico -desde 33.800 euros-, desde abril de 2025 año estrenó el sistema REEV. Este dispone de un motor de gasolina para trabajar como generador de electricidad, pero es otro eléctrico el que usa ésta, así como la recargada en la batería a través de un enchufe-, el que mueve las ruedas. Si sus versiones eléctricas supusieron un 12 por ciento de las ventas de Leapmotor en España las REEV fueron aún más, un 29 por ciento, sumando ambas un 41 por ciento.

Los clientes de la marca china asociada al grupo Stellantis son, esencialmente, particulares. Estos suponen hoy un 69 por ciento de los compradores de Leapmotor, por un 22 de ventas al canal de profesionales y un 10 por ciento destinados Demo. No obstante, entre los objetivos de la marca para este año, según palabras de su directora general, está precisamente aumentar el peso del canal B2B.

Con esos resultados de ventas, Leapmotor se situó en el top ten de los eléctricos entre la segunda marca china, con sólo BYD por delante de ella; mientras que en ránking general de coches eléctricos vendidos a través del canal de particulares se situó en la novena posición.

Los planes para 2026: cuatro nuevos modelos

De cara a 2026, y más allá de llevar su red hasta los 82 puntos de venta en base a criterios de población, como adelantó la directora de marketing de la firma, Paula Bartolomé, Leapmotor pondrá en marcha el crecimiento de su oferta. Y es que junto al B10 REEV que ahora inicia su lanzamiento comercial -ya puede encargarse con un precio de 29.900 euros-, recibirá tres modelos más inéditos.

La comercialización del B10 ya está en marcha. Inicialmente como eléctrico, estrena ahora la versión REEV, con una arquitectura semejante a la del más grande C10.

El primero de ellos, el B05, un turismo hatchback de tamaño compacto -4,30 mde largo- que, inicialmente, se venderá en versiones eléctricas, aunque es más que probable que el año que viene incorporará a la gama su correspondiente variante de autonomía extendida ya que, como confirmó la máxima ejecutiva en España, sólo los más pequeños de la marca no tendrán en su oferta ambas opciones. Este B05, por lo demás, podría fabricarse en nuestro país, aunque por ahora no está decida en qué planta.

Así, desde abril podrá reservarse con el motor de 218 CV (160 kW), alimentado por una batería de 61,7 kWh que le permitirá homologar hasta 460 km de autonomía WLTP, produciéndose las primeras entregas a lo largo de junio.

El B05 podría contar con una gama análoga a la del B10, es decir, tanto con un sistema de propulsión eléctrico como uno de autonomía ampliada, si bien este último no está confirmado aún y no llegaría durante 2025 en ningún caso..

La misma plataforma empleará el B03X, la otra novedad absoluta del año. Este SUV de 4,27 m será eléctrico, tendrá un motor de 122 CV (90 kW) y una autonomía de en torno a 350 km, como mínimo. Aunque se presentará en julio, a los concesionarios llegaría pasado el verano.

En cuanto al tercero es el A05, cuya preventa se iniciará en noviembre y del que, por el momento, no se han desvelado detalles.

El B03X será uno de los coches que Stellantis fabricará en su planta de Figuerulas (Zaragoza). Los otros Leapmotor con el sello de "made in Spain" serán los B10 y B05. / WY

Para abordar la última semana del mes de enero, y ante la falta de activación del Plan Auto+, en España se ha puesto en marcha el adelanto de 4.000 euros a todos los clientes, un descuento que se realiza en el momento de la compra directamente en el concesionario y siempre que ésta se financie. Cuando la ayuda a la compra por parte del Estado se haga efectiva, el cliente devolverá únicamente la cantidad correspondiente a ésta, de modo que si es mayor la diferencia se la quedará el comprador.

El cronograma desvelado por Leapmotor revela cuatro presentaciones a lo largo de este año, incluido el A05; y la comercialización efectiva de tres de ellas, lo que supondrá duplicar la actual gama.

En 2025 Leapmotor ya obtuvo su cliente un millón, a resultas de unas ventas globales en ese año -la marca opera en 40 mercados de cuatro continentes- de 596.555 unidades, de los que 424.591 fueron eléctricos; y que son más del doble de las 293.724 logradas en 2024 y que, a su vez, duplicaron las de 2023, cuando se vendieron 144.155. En los años anteriores de vida de la marca, y en todo el mundo, se matricularon 1.037 unidades en 2019, 8.050 en 2020, 43.748 en 2021 y 111.168 en 2022.