Lexus empieza a vender los RZ actualizados, con nuevos sistemas de propulsión y desde 52.000 euros

Lexus ha dado a conocer la nueva gama RZ 2026, con la que refuerza su ofensiva en el mercado de vehículos eléctricos. La gran novedad es la incorporación de dos motorizaciones asociadas al sistema de tracción total Lexus Direct4: RZ 500e y RZ 550e F Sport, respectivamente con 380 ó 408 CV (280 o 300 kW). Alcanzan esa potencia gracias al empleo de un motor adicional diferente entre ellos en el eje trasero respecto al de los RZ 350e de tracción delantera, éste de 224 CV (165 kW).

Lo que todos tienen en común es la batería de 77 kWh, capacidad que les permite homologar alcances con una carga -bien con corriente alterna usando 11 kW, con continua hasta 150 kW- de 568 km en el caso de la versión de tracción delantera y 456 y 450 km de las de tracción total.

Los RZ 550e F Sport son los más potentes de esta nueva familia con sus 408 CV (300 kW) de potencia combinada por sus dos motores.

Lexus promete ahora una distribución del par particularmente eficaz entre ambos ejes y la integración del VDIM (Vehicle Dynamics Integrated Management). Este gestiona coordinadamente funciones como el ABS, el control de tracción o el de estabilidad.

Otra de las novedades de estos RZ con dos motores es el sistema de dirección Steer by Wire, que prescinde de la conexión mecánica entre volante y ruedas. Disponible de serie en el RZ 550e F Sport y opcional en el RZ 500e, esta innovación supone el cambio de volante por uno de tipo jet o yugo que mejora la visibilidad del cuadro de instrumentos, aumenta el espacio en el habitáculo y ofrece una respuesta más precisa a cualquier velocidad: entre topes el giro es de 200º.

La desconexión mecánica entre el volante y las ruedas permite utilizar en estos RZ un volante inusual y que traslada más directamente el movimiento de uno a otras.

Tanto RZ 350e como RZ500e AWD están a la venta con tres acabados. Son e-Premium Efficieny, e-Premium y e-Executive para el primero y los nuevos e-Executive, e-Luxury y e-Luxury Steer by Weer para el segundo.

En los RZ de tracción delantera y en la versión básica de tracción total, el volante es circular; mientras que en la intermedia de los AWD se puede elegir uno u otro sin sobrecoste.

El e-Executive incorpora de serie un techo panorámico fijo o llantas de 20” con diseño EV Premium y los e-Luxury del mismo tamaño, pero con un diseño específico, detalles exteriores en negro brillante, retrovisor interior digital, Head Up Display, asientos delanteros calefactados y ventilados con memoria, faros delanteros MultiLED AHS, iluminación ambiental, tapicería con microfribras recicladas UltraSuede de textura semejante al Alcantara y asientos traseros calefactados. En este último acabado el techo panorámico es electrocrómico.

El techo en los F Sport es electrocrómico y tintado en azul, por tanto, distinto al que se usa en el acabado e-Executive.

Por su parte, el RZ 550e F Sport se posiciona como la opción más deportiva de la gama, con llantas de 20" EV Aero, alerón trasero de doble ala o el cambio manual interactivo Lexus Interactive Manual Drive. En el interior, junto a los paneles de puertas con diseño láser y los pedales de aluminio se le dota con los umbrales con el anagrama F Sport.

Estos particulares aditamentos aerodinámicos distinguen exteriormente a los F-Sport, como también lo hacen las llantas de 20", por ejemplo.

En cuanto a precios, la nueva familia RZ arranca en los 52.000 euros del RZ 350e e-Premium Efficiency con tracción delantera. Le siguen el RZ 350e e-Premium y el RZ 350e e-Executive por, respetivamente, 52.900 y 55.900 euros. Para quienes buscan mayor exclusividad estética, los colores Cooper Petra y Blanco Perla están disponibles con un sobrecoste de 750 euros.

El acabado e-Luxury tiene una tapicería con el material UltraSuede, conformado por microfribras sintéticas que imitan la piel de gamuza.

Las versiones con tracción total comienzan con el RZ 500e e-Executive AWD, que parte de 61.900 euros. En el rango superior se encuentran el e-Luxury, la variante con este mismo acabado y dirección Steer by Wire; y el F Sport, todos ellos con un mismo precio de 70.900 euros. Además, estas versiones ofrecen combinaciones bitono como opción adicional, asimismo por 750 euros.