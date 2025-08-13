Nissan crea un centro de reacondicionamiento de vehículos en su planta de Ávila

Nissan ha inaugurado en su planta de Ávila un centro de reacondicionamiento de vehículos, diseñado para ofrecer a los clientes de usados una experiencia cercana a la de reestrenar un coche nuevo. Esta iniciativa, que forma parte de la estrategia de diversificación de la planta castellanoleonesa, refuerza el papel estratégico de Ávila en el ecosistema industrial de Nissan en España y abre nuevas vías de negocio bajo los principios de economía circular.

El nuevo centro permite reacondicionar vehículos de entre seis meses y dos años de antigüedad, garantizando una calidad de entrega prácticamente equivalente a la de un coche nuevo. Para lograrlo, Nissan ha desplegado un proceso altamente especializado y automatizado, respaldado por más de un centenar de puntos de control y tecnologías avanzadas en diagnosis, gestión de procesos e instalaciones de pintura.

El propósito de la nueva instalación en la planta de Ávila es devolver los vehículos seminuevos a su condición de nuevos.

“Nos aseguramos de que los vehículos entregados estén en condiciones similares a las de un coche nuevo”, destacó Javier Vila, director general de las Operaciones Industriales de Nissan en España. “Esto nos permite ofrecer un producto competitivo y de alta calidad, listo para su comercialización" a través de la red oficial.

Desde que la producción comenzó en enero de este año, el centro ha reacondicionado más de 300 unidades de total de 400 que han pasado por las instalaciones abulenses y se espera superar las 900 al finalizar el año.

Valor añadido para la red de concesionarios Nissan

"La planta de Ávila tiene una gran experiencia en fabricación y procesos industriales de alta calidad. Este centro no solo refuerza nuestra presencia de Nissan en el mercado de vehículos de ocasión, sino que también nos permite trasladar valor añadido a la oferta de la red de concesionarios Nissan" explicó Nuria Cristóbal, directora de la planta de Nissan Ávila, durante la presentación del programa

Entre sus puntos fuertes estarían la calidad, la experiencia profesional de la plantilla y la infraestructura de última tecnología.

"Aplicamos un proceso productivo industrial que nos permite optimizar tiempos y costes sin comprometer la calidad. La tecnología y capacidad que hemos incorporado en las instalaciones, como los elementos de diagnosis, sistema de gestión de los procesos y las instalaciones de las cabinas de pintura son clave para asegurar que el reacondicionamiento sea eficiente y de alta calidad. Todo esto, además, nos permite ser competitivos en costes y ofrecer un producto de primera calidad para nuestros clientes" dijo Cristóbal.

La inauguración oficial contó con la presencia de Alan Johnson, vicepresidente senior de Fabricación y Cadena de Suministro para la región AMIEO (África, Oriente Medio, India, Europa y Oceanía) de Nissan.

Reintroducir vehículos reacondicionados al mercado no solo prolonga su vida útil, sino que reduce el impacto ambiental y fortalece el enfoque circular de la compañía y, según Christian Costaganna, CEO de Nissan en España, “este es un claro ejemplo de cómo aprovechar en beneficio de los clientes la amplia presencia de Nissan en España; con años de experiencia en el área comercial e industrial, para ofrecer a nuestros clientes un servicio de alta calidad, con los estándares de la marca, y a un coste competitivo”, y comentó que “en Nissan en España llevamos años desarrollando proyectos en colaboración con otras empresas, en el sector energético y para el desarrollo del vehículo eléctrico, siempre pensando en clave de beneficio a nuestros clientes al ofrecerles soluciones integrales de movilidad. Con este proyecto extendemos esa manera de trabajar, también, entre nuestros propios departamentos generando nuevas oportunidades de negocio”.

Con esta apuesta, Nissan Ávila no solo se consolida como un centro clave en la cadena de valor de la marca en España, sino que demuestra su capacidad para adaptarse a los nuevos tiempos. La planta diversifica, innova y se convierte en un motor de nuevas oportunidades en el mercado del vehículo de ocasión.