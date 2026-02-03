Norauto celebra 40 años en España creciendo y con el objetivo futuro de alcanzar 140 centros

Norauto celebra cuatro décadas de presencia en España en un momento de consolidación y crecimiento. La compañía ha cerrado el ejercicio 2024–2025 con una facturación de 265,5 millones de euros, lo que supone un incremento del 10 por ciento respecto al año anterior, y ha superado los 1,14 millones de clientes, un 9 por ciento más que en el ejercicio previo.

La evolución del negocio se apoya en el aumento de la recurrencia de los clientes y en la mejora de la rentabilidad tanto de los autocentros como del canal digital. La venta online alcanzó los 41,2 millones de euros, un 26 por ciento más, y representa ya el 15,5 por ciento de la facturación total. Entre los servicios más demandados destacan el cambio de neumáticos, la sustitución de baterías y las revisiones, junto con un crecimiento de los servicios de reparación eléctrica y electrónica, que han aumentado un 7 por ciento.

Entre los servicios más demandados por los clientes están los cambios de baterías o neumáticos y las revisiones.

Especial relevancia ha adquirido Norauto Soluciones Pro, la división dirigida a empresas, pymes y autónomos, que ha registrado un crecimiento superior al 20 por ciento y se consolida como uno de los motores de desarrollo de la compañía.

De cara al futuro, Norauto, que hoy cuenta con 92 autocentros en España, prevé abrir cuatro más en 2026, como primer paso de un plan que contempla la apertura de 50 en los próximos diez años, con foco en grandes áreas urbanas y regiones estratégicas, como la Costa del Sol.

Este crecimiento irá acompañado de un refuerzo de la plantilla, que ya supera los 2.400 colaboradores, así como de una apuesta por la formación, el desarrollo interno y la mejora de las condiciones laborales. En este sentido, destaca también el trabajo que está realizando Norauto para fomentar la igualdad y promover la incorporación de mujeres a la plantilla. Así, el 18 por ciento de las nuevas contrataciones del ejercicio corresponden a mujeres.

Las mujeres ya representan casi una de cada cinco nuevas contrataciones en Norauto.

La compañía también avanza en materia de sostenibilidad, con objetivos de reducción de la huella de carbono, optimización del consumo energético y obtención de certificaciones como el ISO 45001 para todos sus centros.

Con 40 años de trayectoria desde la apertura de su primer autocentro en España en Alboraya (Valencia), en 1986 -el primero a nivel mundial nació en 1970 en Englos (Francia)-, Norauto afronta una nueva etapa orientada a la innovación para ser un referente en la posventa del automóvil.