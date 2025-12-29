El nuevo iX3, que marca el inicio de una etapa para BMW, ya tiene precio para España

El nuevo iX3 inaugura una etapa que BMW venía retrasando en algunos sentidos respecto a sus rivales directos y que concierne a la movilidad eléctrica premium. Concebido como el primer modelo basado en la plataforma Neue Klasse, este SUV da un paso adelante en eficiencia e innovación fundamentalmente.

Su versión de lanzamiento será la 50 xDrive que, con un motor en cada eje y así tracción total, desarrolla una potencia de 469 CV (345 kW) y 645 Nm de par máximo. De este modo promete acelerar de 0 a 100 km/h en 4,9 segundos. En cuanto a la velocidad máxima está limitada a 210 km/h.

El nuevo iX3 50 xDrive estrena una nueva forma de trasladar la información al conductor con el Panoramic iDrive.

Uno de los grandes hitos tecnológicos del modelo es su arquitectura eléctrica de 800 voltios, que se combina con la batería Gen6 de celdas cilíndricas. Esta tecnología permite cargas ultrarrápidas de hasta 400 kW de potencia. Consecuentemente, con el cargador de corriente continua adecuado, puede recibir energía para realizar más de 350 km conforme a la norma WLTP en apenas 10 minutos. Su autonomía homologada combinada es de 805 km gracias a una batería de gran capacidad, 108,7 utilizables, que lo coloca entre los que más aportan del mercado.

Entre sus innovaciones están cuatro módulos de control o “supercerebros”, entre ellos el denominado Heart of Joy, responsable de gestionar todos los parámetros que afectan al comportamiento dinámico; mientras que en su interior estrena el Panoramic iDrive, un interfaz inédito que lleva la instrumentación a la base del parabrisas y que se acompaña de una pantalla central de 17,9" con un nuevo sistema operativo, el BMW X.

Hasta aquí, todo ya era conocido con anterioridad, pero BMW ha confirmado ahora que el iX3 50 xDrive llegará a España en marzo y lo hará con un precio desde 69.900 euros.