El Porsche 911 Turbo S, con 711 CV, es la versión más potente de la historia del modelo
La versión Turbo S se convierte en el Porsche 911 de producción más potente de la historia con 711 CV gracias a la combinación de un motor bóxer 3.6 con un sistema híbrido T-Hybrid con dos turbos eléctricos. Esa potencia le permite acelerar de 0 a 100 km/h en 2,5 segundos. Cuesta 271.000 euros con carrocería coupé y 285.200 con la Cabriolet. Las entregas, desde finales de año.
El Porsche 911 se hace híbrido con la nueva versión Carrera GTS
Porsche ha presentado la nueva generación del 911 Turbo S, una versión con un sistema de propulsión T-Hybrid que incorpora dos turbocompresores eléctricos y un motor eléctrico integrado en la caja de cambios PDK de ocho marchas, asistido por una batería de alto voltaje, de 400 voltios, y 1,9 kWh de capacidad. Es un sistema híbrido semejante al estrenado por el Carrera GTS a mediados del año pasado, si bien éste tiene un solo turbo.
Así este nuevo 911 alcanza los 711 CV de potencia y un par máximo de 800 Nm, de modo que la Turbo S es la versión de producción más potente fabricada hasta la fecha del modelo y también una de las más rápidas: acelera de 0 a 100 km/h en 2,5 segundos y llega a 200 km/h en 8,4 segundos, con una velocidad máxima de 322 km/h.
En consonancia con estas prestaciones, cuenta con un sistema de frenos con discos cerámicos de serie y de 420 mm de diámetro delante, el más grande instalado en un Porsche de dos puertas, con nuevas pastillas; y 410 mm detrás. También neumáticos de nueva generación y dimensiones 255/35 ZR 20 en el eje delantero y 325/50 ZR21 en el trasero.
Este 911 Turbo S incorpora aerodinámica activa, con aletas de refrigeración y un difusor frontal móvil; así como un alerón trasero extensible e inclinable heredado de su antecesor. El Cx que es de 0,30, en el coupé se ha reducido un 10 por ciento respecto al anterior Turbo S y, además, la aerodinámica activa mejora la frenada en suelo mojado, con difusores que se cierran para proteger a los discos de las salpicaduras.
El Porsche Dynamic Chasis Control se integra en el sistema de propulsión híbrido, de modo que su actuación -reduce la tendencia al balanceo y aumenta la agilidad en curva- se debe a cilindros activos interconectados, en lugar de estabilizadoras activas, que trabajan más rápidamente gracias a la arquitectura eléctrica de 400 voltios.
También estrena un escape deportivo de titanio que reduce peso y ofrece un sonido más emocional.
En el apartado estético, Porsche ha introducido llantas de color Turbonita, así como detalles diferenciadores en emblemas, molduras, así como una carrocería más ancha y musculosa, gracias a los pasos de rueda, respecto a los Carrera, de los que también se diferencia por las entradas de ventilación.
El interior mantiene el lujo característico de la marca con asientos deportivos eléctricos de dieciocho posiciones, acabados en carbono y microfibra, faros HD Matrix LED y el paquete Sport Chrono de serie.
En versión Coupé, el 911 Turbo S es, de serie, biplaza, pero bajo pedido y sin coste se pueden añadir los asientos traseros. El Cabriolet se entrega en configuración 2+2. Ambos se ofrecen en España desde 271.000 y 285.200 euros, según se trate del Coupé o Cabriolet, con entregas previstas en Europa a finales de año o principios del que viene. Además, la división Porsche Exclusive Manufaktur permite una amplia personalización, que incluye más de 100 colores exteriores, techo de carbono y detalles interiores únicos. Incluso es posible adquirir un reloj Porsche Design 911 Turbo S Chronograph a juego con el vehículo.
