Porsche reduce un 10 por ciento sus entregas mundiales en 2025: 279.449 vehículos

Porsche entregó 279.449 vehículos a clientes en todo el mundo en 2025, lo que supone un descenso del 10 por ciento respecto a las 310.718 unidades del ejercicio anterior. "Tras varios años récord, nuestras entregas en 2025 se situaron por debajo del nivel del año anterior. Esta evolución está en línea con nuestras expectativas y se debe a los vacíos de suministro de los modelos 718 y Macan con motor de combustión, a la persistente debilidad de la demanda de productos exclusivos en China y a nuestra gestión de la oferta orientada al valor”, afirmó Matthias Becker, miembro del Consejo de Dirección de Porsche AG responsable de Ventas y Marketing.

El Macan volvió a ser el modelo más vendido, con 84.328 unidades -un 2 por ciento más que en 2024-, de las que más de la mitad correspondieron a versiones eléctricas. Por su parte, el 911 alcanzó un nuevo récord histórico con 51.583 entregas, un 1 por ciento más que en 2024, consolidando su papel como icono de la marca.

El 911 sigue siendo, a escala mundial, uno de los Porsche más buscados. En España cerró 2025 con 712 matriculaciones, lo que le supuso un crecimiento del 8,04 por ciento y ser, junto al Panamera que vio crecer sus ventas un 47,5 por ciento, con 326 unidades, el único Porsche que incrementó las ventas en nuestro país.

Del Panamera se entregaron 27.701 unidades hasta finales de diciembre, lo que supuso un retroceso del 6 por ciento; por las 18.612 de los 718 Boxster y 718 Cayman, un 21 por ciento menos debido al final de ciclo del modelo, cuya producción concluyó en octubre de 2025.

En cuanto al Taycan alcanzó 16.339 entregas, lo que supuso un 22 por ciento menos que en 2024, principalmente por la desaceleración en la adopción de la electromovilidad.

En cuanto al Cayenne, en 2025 se entregaron 80.886 unidades, un 21 por ciento menos, según la marca, por "efectos de regularización del año anterior. El nuevo Cayenne eléctrico se lanzó en noviembre y los primeros mercados comenzarán a entregar unidades a partir de esta primavera". Este SUV también contará con versiones con motores de combustión e híbridas enchufables.

El Cayenne deberá incrementar sus ventas globales en 2026 con su nueva generación, inicialmente eléctrica, si bien dispondrá de versiones híbridas enchufables o sólo termicas también. En España la generación anterior cerró el año siendo el Porsche más vendido: una de cada tres matriculaciones (1.157) fueron de ese SUV.

Norteamérica se mantuvo como el principal mercado de Porsche, con 86.229 vehículos, en línea con el año anterior, mientras que en Europa (sin Alemania) las entregas cayeron un 13 por ciento. Mayor fue el retroceso en la cuna de la marca, ya que en Alemania sus matriculaciones descendieron un 16 por ciento.

En todo caso, la caída porcentual más notable de ventas para Porsche se produjo en China. Cifrada en un 26 por ciento y como consecuencia, a decir de la marca, por la fuerte competencia y la desaceleración del segmento premium.

La electrificación ganó peso en 2025 de modo que el 34,4 por ciento de los Porsche entregados fueron electrificados, con un 22,2 por ciento totalmente eléctricos y un 12,2 con tecnología híbrida enchufable. En Europa, por primera vez, se entregaron más vehículos electrificados que de combustión.

De cara a 2026, Porsche prevé ajustar volúmenes de modo realista y reforzar su estrategia multienergía, así como realizar una mayor apuesta por la personalización a través de sus programas Exclusive Manufaktur y Sonderwunsch.