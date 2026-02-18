Renault revive el icónico R-4 en versión eléctrica, que llega ahora a los concesionarios
Renault recupera uno de sus modelos más emblemáticos en clave eléctrica con el nuevo Renault 4 E-Tech. Este modelo combina estética retro y tecnología actual, ofrece hasta 408 kilómetros de autonomía y ya se vende en España desde 24.750 euros con ayudas, promociones y CAE, o 29.950 euros antes de detraer esos conceptos.
Se inicia la comercialización del Renault 4 E-Tech con dos sistemas de propulsión eléctricos
El Renault 4 E-Tech ya está en los concesionarios de la marca. Pese a su nombre, y más allá de algunas reminiscencias en su aspecto, no tiene nada que ver con el Renault 4 que se vendió entre 1961 y 1992.
Con una longitud de 4,14 metros, 1,80 de ancho y 1,57 de alto en su carrocería, además de por su condición de eléctrico, se sitúa como rival directo de modelos como el Jeep Avenger, DS 3 E-Tense, Opel Mokka Electric, Fiat 600e, Alfa Romeo Junior, Ford Puma o Volvo EX30, si bien ninguno ofrece esa vaga proximidad estética que el Renault ofrece con relación a un modelo antiguo de sus marcas.
La gama se articula a partir de una variante con un motor síncrono de rotor bobinado de 120 CV (90 kW) y batería NMC de 40 kWh que supera los 300 kilómetros de alcance con una carga. En este caso la aceleración de 0 a 100 km/h se resuelve en 9,2 s. La segunda opción tiene una batería con la misma química de 52 kWh y un motor del mismo tipo de 150 CV (110 kW). Es capaz de alcanzar hasta 408 kilómetros de autonomía en ciclo WLTP y acelerar de 0 a 100 km/h en menos de 8,5 segundos. En ambas la velocidad punta es de 150 km/h.
Ambas configuraciones incorporan cargador bidireccional -tiene la función V2L- que admite potencias de hasta 11 kW con corriente alterna, mientras que continua sus baterías pueden recibir 100 u 80 kW, según se trate de la versión más o menos capaz.
Fabricado íntegramente en Francia, el Renault 4 E-Tech utiliza la plataforma AmpR Small, compartida entre otros modelos con los Alpine A230, Nissan Micra o Renault 5 E-Tech, aunque en el recién llegado se introducen elementos propios como el sistema Extended Grip para adaptar la tracción a diferentes situaciones o una capacidad de remolque de hasta 750 kilos, 250 más que el resto.
En su interior se dispone un salpicadero muy parecido, que no idéntico, al del Renault 5 E-Tech, si bien tras su volante en el Renault 4 E-Tech se integran levas para el control de la frenada regenerativa. También cuenta con una pantalla de 10" como base de su sistema multimedia openR link con servicios Google e integra, además, un asistente virtual basado en inteligencia artificial.
Homologado para cinco ocupantes, dispone de más de 23 litros de espacios portaobjetos y su maletero alcanza una capacidad oficial de 375 litros. Renault recalca que dispone de un umbral de carga bajo para facilitar el transporte de objetos pesados o voluminosos.
El equipamiento incluye 26 asistentes a la conducción, incluyendo funciones de conducción autónoma de nivel 2 y sistemas de seguridad como frenado automático mejorado, Safety Score o Fireman Access para intervenciones rápidas de los bomberos en caso de incidente en la batería que provoque su incendio.
La oferta comercial se estructura en tres niveles de acabado: Evolution, disponible con los dos sistemas de propulsión de diferente capacidad de batería y potencia; o Techno e Iconic, ambos sólo con el de 150 CV (110 kW) y 52 kWh.
Los precios de tarifa arrancan en los 29.950 euros que cuesta el Evolution con 122 CV (90 kW), que saltan a 33.040 si recurre al motor de 150 CV (110 kW). Y con éste, el nivel Techno supone 34.390 euros y el Iconic, 35.040. En todos los casos es posible beneficiarse del descuento promocional de 1.200 euros que pone Renault.
