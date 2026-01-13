El renovado GLB, el SUV de hasta siete plazas de Mercedes, se hace eléctrico

El GLB, el SUV de hasta siete plazas de Mercedes, se renueva a fondo y se hace también eléctrico

El Mercedes-Benz GLB, un SUV de 4,73 m de largo, se presenta renovado dentro de la gama de la marca, combinando una estética robusta con un alto nivel de funcionalidad. Su propuesta se apoya en una arquitectura tecnológica completamente nueva, que le permitirá incluir versiones con motores térmicos, como y ocurría desde su lanzamiento, o eléctricos, en este caso sustituyendo a los EQB; y en un espacio interior que admite configuraciones de cinco o siete plazas. Esta flexibilidad hace especial al GLB, permitiéndole satisfacer más necesidades que otros coches.

En diseño aporta proporciones muy marcadas o una nueva firma luminosa con faros con leds -matriciales en el caso de los más sofisticados- y elementos como la parrilla con 94 estrellas LED animadas.

El nuevo GLB aumenta su longitud respecto a su antecesor en 10 cm y 5 en relación al EQB.

El frunk delantero -el maletero bajo el capó- alcanza una capacidad de 127 litros, el mayor de la nueva familia eléctrica de la marca, y el maletero posterior, que puede ampliarse hasta 1.715 litros con los asientos abatidos, ofrece un volumen de 540 y 480 litros, según se trate de la versión cinco o siete asientos. La segunda fila ajustable longitudinalmente facilita la combinación entre pasajeros y carga.

El arranque, con motores eléctricos, luego los microhíbridos

Su lanzamiento comercial se producirá la próxima primavera y, a la espera de otros sistemas de propulsión eléctricos o híbridos -usará para estos un 1.5 de gasolina microhibridado con 48 voltios y tres niveles de potencia-, con dos variantes: GLB 250+, con un único motor en el eje trasero de 272 CV (200 kW) y GLB 350 4MATIC, con uno en cada eje -suma el delantero de 109 CV -80 kW- y un total de 354 CV (260 kW).

Entre lo novedoso para las versiones eléctricas está la arquitectura de 800 voltios o la utilización de una caja de cambios de dos velocidades.

El motor compartido, el trasero, tiene como novedad una caja de cambios de dos velocidades que pasa de primera a segunda conforme a cuánto se está acelerando o de la velocidad alcanzada, en este caso, siempre que se superen los 110 km/h.

Ambas versiones, con una arquitectura de 800 voltios -en los EQB es de 400-, disponen de una batería de iones de litio de 85 kWh -70,5 kWh tienen las tres versiones de su antecesor- que puede cargarse con corriente continua más rápidamente. En este caso puede recibir potencias de carga muy altas, de hasta 320 kW, al igual que ocurre con la alterna, ya que su cargador embarcado trifásico admite hasta 22 kW. La versión 250+ alcanza una autonomía homologada WLTP de hasta 631 kilómetros, por los 614 de la 4Matic.

Independientemente del motor elegido, será posible optar por cinco o siete plazas, en este caso incorporando una tercera fila y la posiblidad de desplazamiento longitudinal de la central.

La frenada regenerativa se podrá ajustar con cuatro niveles, uno de ellos que actúa en función del tráfico o el navegador; y en el caso de máxima retención podrá producir hasta 200 kW.

La 4Matic incorpora la posibilidad de ajustar su tracción al terreno -Terrain Mode- y la tecnología de capó transparente, que crea una imagen virtual del entorno bajo el vehículo. Con una capacidad de remolque de hasta dos toneladas, el GLB se posiciona como una alternativa idónea para actividades recreativas que requieren equipamiento adicional, sin embago no dispone de la función V2L.

Su chasis dispondrá de una amortiguación adaptativa, de serie con las llantas de 20".

En el ámbito de la seguridad, destaca el MB.Drive, que integra los sistemas de asistencia y permite actualizaciones inalámbricas. El control de distancia Distronic se ofrece de serie en Europa, reforzando la seguridad en conducción de larga distancia.

Las tres pantallas consecutivas que ocupan prácticamente todo el salpicadero replican la tendencia en el segmento de los modelos premium.

El salto tecnológico se hace evidente en el habitáculo, con un salpicadero con tres pantallas bajo una misma superficie, lo que Mercedes denomina MBUX Superscreen: con 10,25" para la instrumentación y 14" para la central y la situada frente al pasajero delantero.

Su sistema operativo MB.OS habilita funciones basadas en IA, la integración con plataformas como Google Maps y un asistente virtual conversacional que responde de forma contextualizada. Completa la oferta un diverso abanico de opciones de personalización, incluyendo elementos decorativos, distintos materiales, etc.

Entre los elementos más característicos del equipamiento del GLB está el techo panorámico de serie que, en opción, admite el control de la transparencia del cristal, segmento a segmento, y tiene 158 estrellas están integradas en su superficie.

El precio de la versión GLB 250+ es de 63.800 en su versón de cinco plazas, mientras que el del GLB 350 4Matic es de 63.800 euros con la misma configuración de asientos.