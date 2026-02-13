El Seat Ateca, ya sólo a la venta con el nivel FR, dos motores y desde 33.442 euros
Seat actualiza la oferta del Ateca para 2026 basándola en la máxima simplificación que supone disponer para este modelo de únicamente dos motores, el 1.0 TSI de 115 CV y el 1.5 TSI de 150 CV, combinados con el acabado FR, nivel que ya representaba el 60 por ciento las ventas de este SUV de 4,38 m.
El Seat Ateca FR 2026 sustituye al anterior FR Special Edition con la suma equipamiento adicional se ofertaba en la desaparecida, al tiempo que reduce su precio en 1.900 euros.
Este queda en 33.442 euros si se opta por el motor 1.0 TSI de 115 CV en combinación con la caja manual y 36.592 con el 1.5 TSI de 150 CV con el sistema de desconexión de dos de sus cuatro cilindros (ACT) y el mismo cambio. En el caso de que para este último motor se prefiera el cambio DSG de siete velocidades el precio aumenta hasta 39.302 euros.
Con el motor menos potente, y a través de la fórmula de financiación Seat Flex, también es posible hacerse con un Ateca con cuotas de 180 euros al mes durante cuatro años, así como una cuota inicial y otra final de, respectivamente, 6.224 y 18.332 euros.
Entre esos detalles que definen el acabado FR destacan los paragolpes específicos, las molduras en los pasos de rueda del color de la carrocería, los marcos de las ventanas en negro, así como unas llantas de 18" de serie, con la posibilidad de optar por otras de 19"o incluso en color negro brillante.
Muy equipados de serie
En cuanto al equipamiento funcional, estos Ateca disponen de asientos deportivos, volante multifunción con el aro tapizado en cuero, pedales de aluminio, dirección progresiva, el Seat Drive Profile que permite seleccionar varios modos de conducción, el diferencial autoblocante electrónico, la cámara de 360º con visión cenital, el asistente de viaje que contribuye a disponer del nivel 2 de conducción autónoma más otras ayudas como el asistente de salida involuntaria de carril, alerta de tráfico posterior, asistente de precolisión, de frenada de emergencia, reconocimiento de señales de tráfico, asistente de luces de carretera o, entre otros, el control de velocidad de crucero adaptativo.
Asimismo, estos Ateca FR disponen de faros con todas las funciones con leds, el navegador con pantalla de 9,2" o la instrumentación con una de 10,25", el cargador de inducción para móviles, el portón motorizado con función de Pedal Virtual, climatizador bizonal o sistema de apertura y arranque sin necesidad de llave.
