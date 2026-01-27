Seat & Cupra, con el tirón de esta última, bate su récord histórico de ventas en 2025

Seat & Cupra ha alcanzado en 2025 un nuevo máximo histórico de ventas al entregar 586.300 vehículos en el mercado global, superando el récord previo de 2019, de 574.100 unidades. El resultado del último ejercicio supone un incremento del 5,1 por ciento respecto a 2024, cuando las ventas se cerraron con 558.200 unidades.

El crecimiento ha estado liderado por Cupra, que celebró la entrega de su coche un millón y registró su mejor ejercicio hasta la fecha, con 328.800 matriculaciones, un 32,5 por ciento más en la comparación interanual ya que 2024 acabó con 248.100.

Por el contrario, Seat cerró el año 2025 con 257.400 unidades, un 17,0 por ciento menos que en 2024, cuando consiguió 310.120 matriculaciones.

La electrificación ha sido uno de los principales vectores de crecimiento del grupo. En 2025 se entregaron 84.400 híbridos enchufables, un 69,2 por ciento más que el año anterior, y 79.700 vehículos exclusivamente eléctricos, lo que representa un aumento del 65,9 por ciento.

Los Seat Ibiza y Arona cerraron 2025 con una actualización de media vida con el objetivo de potenciar su calidad percibida. / 5

Por mercados, Alemania se consolidó como el principal destino de Seat & Cupra, con 156.200 vehículos vendidos y un crecimiento del 8,2 por ciento en 2025. España mantuvo la segunda posición con 92.700 entregas, es decir, un incremento del 6,8 por ciento -26.589 correspondieron a Cupra y 66.142 a Seat-, seguida del Reino Unido, que registró un descenso del 4,3 por ciento hasta las 64.300 unidades. Francia e Italia completaron los países en los que más se venden los coches de las dos marcas con, respectivamente, 38.900 y 30.200 unidades, lo que supuso una caída del 3,7 por ciento en el país galo y una subida del 4,9 por ciento para el transalpino. Entre los mercados globales, destaca el resultado de Turquía, donde la compañía aumento sus ventas en 6,8 por ciento, con 23.000 unidades.

El tirón de ventas de Cupra

El Formentor fue el modelo más vendido de Cupra, con 104.400 unidades, y el Terramar alcanzó 66.000 entregas en su primer año de comercialización completa. Los eléctricos representaron ya el 24,2 por ciento de las ventas de la marca, impulsados por el Born y el Tavascan, con 43.700 y 36.000 unidades, respectivamente.

La marca alcanzó una cuota de mercado del 2,22 por ciento en Europa, lo que la acercó a su objetivo del 3 por ciento, con Alemania como locomotora de las ventas, donde aumentaron un 27,7 por ciento y se cerraron 103.100 entregas. Le siguen Reino Unido, con 41.200 y un incremento del 5,7 por ciento; España, donde aumentaron un 18,8 por ciento; Francia, con 22.600 matriculaciones y un crecimiento del 28,2 por ciento y cierra el top cinco Italia, con 22.100 y una subida del 29,1 por ciento.

En el caso de Seat, quien entregó ese 17 por ciento menos de unidades que en 2024, el Ibiza se mantuvo como el modelo más vendido con 94.800 unidades, seguido del Arona con 72.400, dos modelos que recibieron actualizaciones al final de 2025.

España sigue siendo el mercado número uno de Seat, con unas ventas al alza en un 2,6 por ciento, seguida de Alemania, con 53.000 matriculaciones y un descenso interanual del 16,6 por ciento, y del Reino Unido, con 23.000 ventas y un 37,4 por ciento menos de matriculaciones.

La producción de ambas marcas apenas varió en 2025 respecto a 2024, con sólo unas 1.400 unidades de aumento. / FERRAN NADEU

En el ámbito industrial, la compañía incrementó ligeramente su producción global hasta las 584.693 unidades de ambas marcas frente a las 583.218 de 2024, pese al cierre temporal de la Línea 1 de Martorell para su electrificación. De ellas, la planta catalana fabricó 470.347 vehículos, incluyendo las unidades ensambladas para Audi del A1; y estrenó una nueva instalación de ensamblaje de sistemas de baterías, reforzando su papel estratégico.

De cara a este año, Martorell iniciará la producción de la familia de coches eléctricos urbanos del Grupo Volkswagen, incluido el Cupra Raval, lo que debe ayudar a posicionar a España como un hub de electromovilidad relevante en Europa.