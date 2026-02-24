Skoda adelanta el Epiq, su nuevo SUV eléctrico pequeño que se fabricará en Navarra

El Skoda Epiq toma velocidad para su lanzamiento comercial, que tendrá lugar antes del verano. Será un SUV con una longitud de carrocería de 4,17 m, 1,80 de ancho y 1,62 de alto, con una distancia entre ejes de 2,60 m.

Exclusivamente dispondrá de sistemas de propulsión eléctricos, de modo que técnicamente será gemelo de los Cupra Raval y Volkswagen ID.Polo, así como del Volkswagen ID.Cross con el que compartirá proporciones. Todos usan la plataforma de tracción delantera MEB+ y suspensión trasera con rueda tirada, así como cuatro discos de freno, aspectos que los diferencias de los MEB, como es el caso del Cupra Born, Volkswagen ID.3 o Skoda Elroq, entre otros con esta base.

El coche de los nuevos pequeños eléctricos del grupo Volkswagen que más se asemejará al Epiq es el Volkswagen ID.Cross.

También fábrica de producción, puesto que a diferencia de los Cupra Raval y Volkswagen ID.Polo que se montarán en Martotell (Barcelona), Volkswagen ID.Cross y Skoda Epiq lo harán en Landaben (Navarra). Todos forman parte de las marcas del Brand Group Core de Volkswagen.

Precios de Skoda Kamiq: algo más de 20.000 euros

Entre la información oficial que ha proporcionado Skoda de este último modelo está que su precio será semejante al de un Kamiq con motor de combustión en algunos mercados. En el español este SUV de 4,24 m y sólo a la venta con motores de gasolina tiene precios de lista comprendidos entre 28.600 y 34.900 euros; si bien su primer precio con financiación es de 20.400 euros.

Según Skoda, con la disponibilidad de Epiq y Kamiq "la marca ofrece a los clientes libertad de elección tanto en el tipo de motor como en el estilo del vehículo".

En cuanto al aspecto de su carrocería -hace unos meses Skoda adelantó la imagen de un prototipo- corresponderá al lenguaje que denomina Modern Solid, estrenado en el Elroq, incorporando una firma luminosa con forma de T en los faros que, de serie, serán matriciales con leds. Se combinará con llantas de 17, 18 y 19". Su Cx será de 0,275, un valor competitivo.

Para describir el interior -del que no se han dado fotos de cara a conseguir un impacto informativo mayor por plazos- la marca habla de minimalismo y el empleo de, por un lado, una pantalla de 5,3" para la instrumentación y otra de 13", siempre de serie, como soporte del sistema de infoentretenimiento, navegación, funciones y ajustes.

Para el habitáculo se podrá elegir entre varias opciones. La básica Studio ya dispone de tapicería para los asientos hecha con material reciclado; la Loft contará con tonos grises o verde menta y un patrón en relieve y la Techtona incorpora un cuero sintético que se extiende a salpicadero o paneles de puertas. La Suite cuenta con asientos en tapicería Suedia -cuero sintético de aspecto parecido al ante- y Techtona en relieve. Tanto Loft como Suite incluyen iluminación ambiental.

Como ya se sabía, el maletero ofrecerá 475 litros, luego 75 más que en el Kamiq, y habrá 26 litros en huecos distribuidos por el habitáculo, así como nuevas gadgets Simply Clever característicos de Skoda, como una bolsa para guardar los cables de carga fijada a los ganchos de sujeción superiores del maletero, además del paraguas en la puerta, el rascador de hielo hecho con materiales reciclados, etc.

Tres sistemas de propulsión: desde 116 CV (85 kW) hasta 211 CV (155 kW)

El sistema de propulsión dispondrá de dos versiones del motor APP290 en tres versiones de potencia y que se combinarán con dos baterías diferentes.

Así, el Epiq 35 dispone de una potencia de 116 CV (85 kW) y un par máximo de 267 Nm y está alimentado por una batería con química LFP de 38,5 kWh de los que son útiles 37,0. Esta batería podrá cargarse con corriente alterna usando hasta 11 kW y 50 si es continua, aportando cada carga una autonomía WLTP de 315 kW. Esta versión, cuyo peso es de 1.542 kg, acelerará de 0 a 100 km/h en 11 s y tiene una velocidad máxima de 150 km/h.

Dos de los sistemas de propulsión usarán baterías LFP y un tercero, el que se corresponde con la versión más potente, NMC.

El Epiq 40 emplea el mismo tipo de motor pero en versión de 135 CV (99 kW), al igual que una batería idéntica a la del Epiq 35, aunque en este caso podrá cargarse con corriente continua usando hasta 90 kW. Con el mismo peso, su mayor potencia le permitirá acelerar de 0 a 100 km/h en 9,8 s, mientras que el resto de valores -autonomía, velocidad máxima, etc- no varían.

Sí lo hacen los del Epiq 55, el que puede considerarse como el deportivo de la gama por sus 211 CV (155 kW) y 290 Nm: con él alcanza los 160 km/h y acelera de 0 a 100 km/h en 7,4 s.

Este motor recibe la energía de una batería con química NMC de 55,0 kWh, de los que son utilizables 51,7 kWh, por tanto en torno a un 40 por ciento más capaz que la de cátodos de litio ferrofosfato. Así, y sin que haya una variación significativa de peso -son dos kilos más según Skoda, pues las baterías con esta química a similitud de capacidad con las LFP pesan notablemente menos- la autonomía con una carga aumenta hasta los 430 km. Además, es la versión que permite cargar más rápidamente con corriente continua al poder admitir una potencia de 125 kW.

Todos podrán incorporar asistentes a la conducción como el Travel Assist 3.0, capaz de reaccionar ante señales y semáforos. También contar con cámaras 360º Top View, Cross Assist 2.0 que utiliza sensores de radar en las esquinas del parachoques para ayudar al entrar en cruces sin visibilidad y avisa de la aproximación de vehículos o ciclistas.