Toyota logra por sexto año consecutivo ser la más vendida del mundo, por delante de Volkswagen

Las ventas globales en 2025 de Toyota Motor Corp., incluidas sus filiales Lexus, Daihatsu Motor Co. y Hino Motors Ltd., aumentaron un 4,6 por ciento con respecto al año anterior, hasta alcanzar los 11,3 millones de unidades, volviendo a los niveles globales del grupo en 2023 tras la caída del 3,7 por ciento en las ventas del conglomerado japonés en 2024.

Así, el grupo Toyota se mantiene como el mayor fabricante de automóviles del mundo por sexto año consecutivo, por delante del grupo Volkswagen.

Igualmente, Toyota se convirtió en la marca más popular del mundo en el sector de la automoción en 2025, con 9,65 millones de unidades entregadas, lo que supone un crecimiento del 3,7 por ciento sobre sus números de 2024.

Las cifras muestran que Toyota ha sido capaz de mantener el rumbo a pesar de la guerra comercial del presidente estadounidense Donald Trump con las marcas japonesas, tras imponerles un arancel del 15 por ciento y el auge de los fabricantes de automóviles chinos. La mayoría de los fabricantes japoneses intentaron suavizar el impacto aumentando la producción en Estados Unidos, aunque se enfrentarán a pérdidas millonarias al cierre de su año fiscal 2026.

Unido a ello, el rendimiento de Toyota en Norteamérica sobrepasó los registros comunes, donde la compañía matriculó 2,92 millones de unidades, con un auge del 7,3 por ciento en comparativa con 2024.

Las ventas totales del grupo Volkswagen cayeron un 0,5 por ciento, hasta los 8,98 millones de vehículos, lo que le deja como el segundo grupo automotriz del mundo, impulsado principalmente por su matriz, que logró 4,73 millones de ventas globales, con un descenso del 1,4 por ciento.

Dentro del grupo, destacó Skoda, que superó el millón de unidades con un fuerte crecimiento del 12,7 por ciento, mientras que Audi anotó 1,62 millones de unidades, con una caída del 2,9 por ciento.

Cabe destacar también las 586.300 unidades que las españolas Seat y Cupra lograron en 2025, con un avance en las entregas del 5 por ciento sobre 2024.

El grupo Hyundai Motor Company, conformado por Hyundai, Kia y la marca de lujo Genesis, totalizó más de 7,22 millones de matriculaciones en todo el mundo, convirtiéndose otro año más en el tercer conglomerado automotriz con más ventas del mundo.

En este contexto, Kia registró un crecimiento del 3,6 por ciento, mientras que Hyundai mostró un estancamiento con una ligera caída del 0,1 por ciento, tras vender 4,13 millones de vehículos.

General Motors, que agrupa las marcas Chevrolet, Cadillac, GMC y Buick, completó 6,18 millones de entregas de vehículos en 2025, con un aumento del 6,7 por ciento comparado con el año anterior, para terminar como el cuarto grupo automotriz mundial.

BYD desbanca a Tesla en el liderato del mercado de eléctricos

BYD se convirtió en el quinto fabricante con más ventas del mundo tras entregar 4,6 millones de automóviles, entre eléctricos e híbridos enchufables, lo que supone un crecimiento del 7,7 por ciento, logrando un nuevo récord histórico de ventas.

Además, la firma asiática consiguió por primera vez superar a Tesla como el mayor fabricante de vehículos eléctricos del mundo, con 2,25 millones de unidades eléctricas, por delante de la norteamericana, que vio caer sus operaciones un 9 por ciento en 2025, hasta sumar 1,63 millones de comercializaciones.

En comparativa con otros grupos, las ventas anuales globales de Honda Motor Co. cayeron un 7,5 por ciento, hasta los 3,5 millones de unidades, incluyendo una caída del 24 por ciento en China.

De igual forma, tuvo un desempeño negativo Nissan Motor Co., que vendió alrededor de 3,2 millones de vehículos en 2025, un 4,4 por ciento menos que el año anterior.

Por último, los grupos europeos Stellantis y Renault registraron 2,42 millones y 2,3 millones de vehículos matriculados, respectivamente. Renault, además, creció un 3,2 por ciento, y ambas corporaciones terminaron como la segunda y tercera con más ventas en Europa, por detrás de Volkswagen.